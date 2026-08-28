Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери потвърди, че клубът се разделя с Оли Уоткинс, който ще бъде продаден на саудитския Ал-Хилал за 50 милиона паунда. Неговият заместник на върха на атаката на бирмингамци ще бъде Николас Джаксън, който всеки момент ще бъде привлечен от Челси за 65 милиона с бонусите. Надеждите на "виланите" са той да бъде на разположение още за домакинството срещу Арсенал в понеделник.

"Уоткинс се извини след мача с Брайтън (б.ред. - тогава Емери го остави извън групата, като заяви пред журналистите, че трябва да попитат самия играч защо не е включен). Той направи грешка, но иначе винаги се отнасял добре с клуба и с мен. Сбогувахме се с голяма прегръдка и малко сълзи. Сега започваме нова глава с Николас Джаксън. Разбира се, желая му всичко най-добро в Саудитска Арабия. Ще го заменим", заяви Емери на днешната си пресконференция.

На въпроса дали Джаксън ще бъде привлечен навреме, за да играе срещу Арсенал, той добави: „Надявам се.“

Емери разясни и какво очаква от новото попълнение Леон Горетцка: "Опит, и то опит на високо ниво. Той е победител, много конкурентен играч. Все още е млад, на 31 години. За нас той е добър играч, който да добавим към нашия отбор, към нашата структура. Футболист с опит, с качества, универсален играч, който може да играе на различни позиции, главно като полузащитник. Той пристигна във форма, тренира добре и се надяваме, че в понеделник ще може да бъде на терена.“

Unai Emery admits he was emotional saying goodbye to Ollie Watkins 😢



The England striker is set to join Al-Hilal 🤝 pic.twitter.com/WiFQL1UH2D — Match of the Day (@BBCMOTD) August 28, 2026

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