Льоб и Нювил отказали на новия отбор в WRC

Техническите правила в Световния рали шампионат (WRC) ще претърпят сериозна промяна от следващия сезон с въвеждането на автомобили WRC27, базирани на технологията от клас Rally2.

От настоящите отбори във WRC единствено заводският тим на Тойота е разработил автомобил по новите правила, но два частни тима също са стартирали проекти за изграждане на рали коли от следващо поколение: белгийският Project Rally One и RMC Motorsport, който е подкрепен от испанската автомобилна федерация.

Project Rally One startet Testprogramm – Loeb und Neuville sagen ab https://t.co/QHtZDx5X26 — rallye-mag (@rallyemag) August 28, 2026

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Project Rally One имаше амбициозни планове да започне тестове на своя прототип още през пролетта, но графикът беше значително забавен. Сега обаче тестовата програма на автомобила най-накрая е напът да стартира.

Според белгийския уебсайт „Аутотрендс“, колата ще направи първите си изпитания този днес. Първите същински тестове на асфалт са насрочени за 1-2 септември следващата седмица.

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„Целта през следващите два месеца е да изпробваме автомобила, за да можем да оценим представянето и надеждността на целия пакет“, заяви ръководителят на проекта Лионел Хансен пред белгийското издание.

Ако тестовата програма премине успешно през есента, новият автомобил може да се появи на стартовата линия още в първия кръг от сезон 2027.

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„Разполагам с бюджет за 20 тестови дни. Ще започнем на асфалт, защото основната ни цел е да участваме в пет асфалтови кръга от WRC през 2027 "Монте Карло" е първата цел и това е реалистично постижимо с един или два автомобила“, каза Хансен.

Според правилника, нов отбор, който влиза в най-високата категория на WRC, трябва да участва в общо 15 кръга през първите си два сезона. Хансен разкри, че белгийският тим не възнамерява да се състезава в пълен сезон и през 2028 г. Към момента плановете са колите им да участват в десет кръга през 2028, с което общият брой ще достигне 15 състезания за двата сезона.

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Отборът все още не е взел решение за своите пилоти, но се очаква няколко състезатели да седнат зад волана по време на тестовете.

„Ще започнем тестовете с пистов пилот. След това ще видим. Кевин Абринг, Стефан Льофевр и дори Седрик Шерен са имена в моя списък“, разкри Хансен.

Хансен би искал да си осигури топ пилот за дебютното състезание на отбора. Белгийският шеф вече е провел разговори с две суперзвезди за тази възможност, но без успех.

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„Разбира се, разговарях със Себастиан Льоб, който кара за нас с Порше 992 в рали "Шарлеман", както и с Тиери Нювил, чийто мениджър познавам добре. Но за момента те не проявяват интерес. Това не е техен приоритет“, каза Хансен.

В миналото отборът на Хансен е работил в тясно сътрудничество с Порше. Каросерията на автомобила на Project Rally One е силно вдъхновена от Порше Макан, но в момента германският производител не участва в рали проекта на Хансен.

„Те се оттеглиха от Световния шампионат за издръжливост (WEC) и влизането във WRC не е на дневен ред. Но не сме се отказали от надеждата да променим решението им“, заяви Хансен.

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