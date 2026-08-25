Себастиен Ожие иска 4 победи и световна титла за Тойота

Френската звезда на Тойота и настоящ световен шампион Себастиен Ожие беше сред основните претенденти за победата в рали „Финландия“, когато надпреварата за него приключи с тежък инцидент на етапа „Вастила“. Ожие и Жулиен Инграсия, който се завърна като негов навигатор за финландското състезание, се отърваха без сериозни наранявания, но и двамата бяха откарани в болница за прегледи, където прекараха една нощ.

Оттогава Ожие имаше време да си почине и да се възстанови. Неговият редовен навигатор Венсан Ланде ще седне до него в Парагвай.

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"Рали „Финландия“ не се разви така, както се надявахме, след като до онзи момент правехме много силно състезание. Най-важното обаче е, че и аз, и Жулиен сме добре“, заяви Ожие.

Отпадането във Финландия постави Ожие в трудна позиция в класирането на Световния рали шампионат. Той заема пето място при пилотите, на 62 точки зад лидера и негов съотборник Елфин Еванс. Ожие открито призна, че надеждите му за рекордна десета световна титла вече са почти изгубени.

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Това обаче не означава, че Ожие се готви да намали темпото. Напротив, французинът възнамерява да се бори за победа във всяко оставащо рали до края на сезона.

„Въпреки че шансовете ни за титлата са почти нулеви, ние все още искаме да се целим в най-високото стъпало във всяко от оставащите ралита тази година и да помогнем на отбора да си осигури титлата при производителите“, каза Ожие.

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Тойота може да си осигури шампионската титла при конструкторите още в рали „Парагвай“. Японският производител ще спечели трофея, ако спечели поне шест точки повече от Хюндай в състезанието.

Ожие има отлични спомени от макадамовите пътища на Парагвай. Световният рали шампионат посети страната за първи път миналата година и именно Ожие грабна победата. Сега целта му е да повтори този успех.

Ожие е решил да участва във всички оставащи кръгове от Световния рали шампионат този сезон. След катастрофата си във Финландия французинът потвърди, че след Парагвай ще продължи кампанията си в Чили и Сардиния, както и на финала на сезона, ако той се проведе по план.

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Снимки: Imago