Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Пилотите от Световния рали шампионат (WRC) очакват рали „Парагвай“ да се превърне в своеобразна лотария, тъй като прогнозите за проливни дъждове заплашват да създадат „почти второ рали „Сафари“ през този сезон.

Парагвай изненада много екипажи при дебюта си в календара на WRC миналата година със своята отличителна настилка от червена глина, която се оказа трудна за овладяване. Тази година ралито е най-дългото в сезона с обща дистанция от 358.88 км и включва пет нови отсечки.

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При сухи условия пътната настилка става все по-полирана с преминаването на всяка кола, което я прави изключително хлъзгава. Този ефект се засилва многократно при мокро време. Опазването на гумите също ще бъде от решаващо значение, тъй като на места по трасето има оголена скална основа.

Горещата тема в сервизния парк преди състезанието обаче е времето. Очаква се петък да остане сух, но за събота и неделя се прогнозират проливни дъждове.

„Някой спомена, че може да стане почти като второ рали „Сафари“. Ако завали, може да бъде изключително трудно. Изглежда, че утре все още може да е по-лесно на сухо, което и тук е доста изискващо с много скокове и компресии. Може да се очакват и много спукани гуми. Няма да е лесно, особено ако дъждът се появи“, заяви Сами Паяри от Тойота, който спечели последните две ралита в Естония и Финландия.

Според Оливър Солберг количеството дъжд, което се очаква, може да бъде огромно.

President Peña was never going to pass up the opportunity for a co-drive, was he? 👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/H7xXqOZnAL — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 27, 2026

„Не изглежда да е просто лек дъжд. Прилича на Ниагарския водопад. Така че мисля, че когато това дойде, ще бъде много по-лошо от Африка“, каза Солберг.



„Имаме тази червена глинена настилка и тя се променя постоянно. Още на шейкдауна е доста трудно да се прецени къде е хлъзгаво. Така че мисля, че когато дъждът дойде, ако дойде, ще бъде трудно навсякъде. На мен ми харесва. Колкото по-трудно е, толкова по-добре. Повече неща могат да се случат и повече неща можеш да обърнеш в своя полза“, добави шведът.

Готов да се бори за победата след тежката си катастрофа в рали „Финландия“, действащият световен шампион Себастиен Ожие знае какво е необходимо, за да укроти „Парагвай“, след като спечели първото издание на състезанието в календара на WRC миналата година. Французинът обаче беше разочарован, че пропусна да спечели пълните 35 точки, след като беше застигнат от късен проливен дъжд. Тази година той смята, че ралито ще бъде още по-голяма лотария за екипажите.

Great to see Séb back in action after the heavy crash in Finland, with Vincent returning to his side 💪#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/3P2qQbWn24 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 27, 2026

„Поне от моя гледна точка този уикенд ще бъде лотария. Утре ще е лотария със спукванията, а след това ще бъде много сложно с условията, така че никога не знаеш.



„Тук е изключително предизвикателно. Този глинен път на практика не предлага никакво сцепление. Така че мисля, че ще бъде много интересно. Това е думата, която винаги използваме в такива условия, когато не знаеш как да ги опишеш, но ще бъде коварно“, обясни Ожие.

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В някои аспекти пилотите смятат, че може да е по-лошо от рали „Сафари“ в Кения, тъй като в етапите има по-малко открити зони за сигурност, където да се възстановят при излизане от пътя.

„Имахме подобни условия тук миналата година, може би не толкова екстремни, колкото тези, пред които ще се изправим сега“, каза лидерът в шампионата Елфин Еванс, който води с 30 точки пред съотборника си в Тойота Паяри.



„Работата е там, че тук всъщност има много повече неща, в които можеш да се удариш, отколкото в Кения. Знам, че звучи малко странно да се каже, че в Кения няма в какво да се удариш, но тук има много по-малко от тези открити тревни площи и повече същински пътища, оградени с дървета, насипи, скали и всичко останало. Така че ще бъде тежко.



„В момента етапите са напълно сухи. На някои места вече се вижда, че рискът от разкъсване на настилката и спукване на гуми е доста висок. Как ще се развият те с прогнозираното количество дъжд, ще бъде почти невъзможно да се прецени. Мисля, че просто трябва да се опитаме да се справим по най-добрия начин в самия ден“, добави още уелският състезател.

Aguyje Paraguay ❤️🇵🇾 An amazing atmosphere at the ceremonial start, full of excitement for the weekend ahead 🔥#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydelParaguay pic.twitter.com/PEnQ5Pi6TR — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 28, 2026

Адриен Фурмо от Хюндай впечатли на това състезание миналата година, след като водеше в петък, преди да спука гума. След това французинът беше изненадан от дъжда, като неговият i20 N засмука вода. Фурмо вярва, че има скоростта да се бори за първата си победа в WRC, но смята, че изходът от ралито може да не бъде решен до финалния пауърстейдж в неделя.

„Щастлив съм да дойда тук. Знам, че е трудно. Мисля, че миналата година държахме лидерството дълго време, а след това го загубихме заради спукана гума, но запазихме второто място, а после се случи последният етап. Но преди това имаше няколко неща с двигателя, който засмука вода, много неща се случиха тук и мисля, че ще се случат отново. Но сме си научили урока от миналата година.



„Има много нови етапи. Дъждът идва. Ще бъде хлъзгаво. Така че бих казал, че всичко е възможно до последния километър на пауърстейджа“, коментира Фурмо

Отборът на М-Спорт е готов за най-лошото, като донесе шнорхели, които могат да бъдат монтирани на автомобилите Форд Puma Rally1, в случай че наводнените участъци се превърнат в проблем. Предстоящото лошо време обаче може да предостави шанс на британския тим да се възползва от коварните условия.

„Пътищата са толкова компактни на сухо. Затова, когато има вода, се получава аквапланинг отгоре. Усещането е като на лед.



„Мисля, че можем да постигнем добър резултат, но знаем, че всичко трябва да върви по план, а досега това не се случваше“, заяви Джон Армстронг, за когото това ще е дебютно участие в Парагвай.



„Единственото, с което мога да го сравня, е рали етапът в Гудууд, който също има такива лъскави участъци, които стават все по-полирани от преминаващите автомобили. Само че тук изглежда не са нужни толкова много коли, за да започне да се полира“, добави той.

The stages are set. Paraguay, let’s be having you! 🇵🇾🔥 pic.twitter.com/FqlnwCGROI — M-Sport (@MSportLtd) August 27, 2026

„Мисля, че това е може би най-хлъзгавият макадам, на който някога ще попаднете. А с количеството дъжд, което се очаква в неделя, може би лодка ще е по-добрият вариант. Ще видим“, коментира съотборникът на Армстронг, Джошуа Макърлийн.

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Снимки: Gettyimages