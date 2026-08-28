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Латвала прогнозира силна атака на Ожие в Парагвай

  • 28 авг 2026 | 13:11
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Шефът на тима на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала няма да присъства на рали „Парагвай“, 11 кръг от сезона в Световния рали шампионат, но даде интересна прогноза за състезанието.

„Миналата година „Парагвай“ беше ново рали и на всички им хареса, а отсечките бяха много интересни – обясни Латвала пред финландските медии. – Надявам се, че Сами Паяри и Елфин Еванс отново ще са на високо ниво.

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„Елфин ще стартира първи в отсечките в петък и мисля, че това е проблем за него, а Сами може да използва това. Но тук ще е и Себастиен Ожие, който определено ще иска да навакса заради грешката му от Финландия. Сигурен съм, че той ще е в отлична форма и ще се опита да спечели.“

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Еванс има 30 точки аванс пред Паяри в битката за световната рали титла, трети е Такамото Кацута, следват Оливър Солберг и Ожие. И петимата пилоти на Тойота все още имат шанс за световната титла, но Еванс е големият фаворит.

„Елфин и Сами най-вероятно ще мислят повече за шампионата – допълни Латвала. – Затова смятам, че Ожие ще атакува с нагласата, че няма какво да губи. Със сигурност Себ ще поема големи рискове и ще атакува сериозно.“

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Латвала уточни, че за него няма значение кога Тойота ще спечели световната титла при конструкторите – дали в Парагвай или по-нататък.

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Снимки: Imago

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