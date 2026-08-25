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Хюндай с максимална атака до края на сезон 2026 в WRC

  • 25 авг 2026 | 18:29
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Титлите и при конструкторите, и при пилотите изглеждат сигурно притежание на Тойота, затова Хюндай се фокусира върху победи в оставащите четири ралита.

Пълна газ и никакви други варианти.

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Тези думи биха могли да са извадка от автобиографията на Ари Ватанен, но в този контекст те принадлежат на спортния директор на Хюндай, Андрю Уитли.

След като титлата при конструкторите се изплъзва, а тази при пилотите също изглежда недостижима, единствената оставаща цел пред Хюндай за 2026 г. е да се опита да печели ралита.

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Уитли не вижда причина това да не се случи още тази седмица в Парагвай или две седмици по-късно в Чили.

„Не мисля, че има причина да не сме в позиция да се борим за най-високото стъпало на подиума както в Чили, така и в Парагвай“, заяви Уитли пред Dirtfish.

„Когато анализираме къде се намираме в момента по отношение на представянето на груб макадам, мисля, че знаем, че имаме автомобил, който е способен да бъде едновременно конкурентен и надежден, което е много важно.“

„На бързия макадам в Естония и Финландия имаше въпросителни дали можем да сме достатъчно близо до най-доброто темпо, но мисля, че вече сме в рамките на допустимото. В следващите два кръга ни очаква комбинация от по-тежък и по-бърз макадам, така че смятаме, че можем да се справим добре.“

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Рали "Сардиния" също е по-тежко макадамово състезание, както и рали "Саудитска Арабия", въпреки че провеждането му все още подлежи на потвърждение.

На въпрос дали вярва, че Хюндай може да спечели всички оставащи кръгове, Уитли отговори: „Да, без съмнение, това е целта. Пълна газ и, честно казано, няма друга опция. Така че трябва да се опитаме да направим всичко възможно, за да сме максимално подготвени.“

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Уитли призна, че битката за шампионата е приключила „вероятно след Гърция“ в края на юни.

„Но целта ни за тази година винаги е била да се опитаме да бъдем възможно най-досадни и да се намесим в битката, вътрешната битка в Тойота, а да си част от тази битка е трудно", допълни Уитли.

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Снимки: Imago

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