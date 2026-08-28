Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От какво има нужда Тойота, за да вземе титлата в неделя?

От какво има нужда Тойота, за да вземе титлата в неделя?

  • 28 авг 2026 | 12:56
  • 303
  • 0

Пилотите на Тойота имат 9 победи в първите 10 кръга от Световния рали шампионат през 2026 година. С по две победи са лидерът в класирането Елфин Еванс, световният шампион Себастиен Ожие, Такамото Кацута и Сами Паяри, а с едно първо място е Оливър Солберг, който спечели рали „Монте Карло“.

Така че не е изненада, че заводският тим на Тойота е съвсем близо до шестата си поредна световна титла при конструкторите в WRC и общо десета в историята. Тази титла може да стане факт още в неделя, на финала на рали „Парагвай“.

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"
Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Сега Тойота има аванс от 174 точки пред Хюндай, а до края на сезона един тим може да спечели максимум 240 точки. Но след Парагвай ще са останали само 180 точки за печелене.

Това означава, че ако пилотите на Тойота спечелят със 7 точки повече от тези на Хюндай този уикенд, то ще си гарантират титлата при конструкторите.

Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"
Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"

И този сезон това не се случи само в две ралита: В „Сафари“ и в Португалия. Във всички други ралита Тойота взимаше повече точки от Хюндай, при това с разлика, по-голяма от 7 и дори по-голяма. Всъщност, най-малката такава разлика беше в Естония, където пилотите на Тойота събраха с 10 точки повече от колегите си в Хюндай.

Себастиен Ожие иска 4 победи и световна титла за Тойота
Себастиен Ожие иска 4 победи и световна титла за Тойота
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

  • 28 авг 2026 | 11:19
  • 400
  • 0
Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

  • 28 авг 2026 | 10:36
  • 2016
  • 1
Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

  • 28 авг 2026 | 10:28
  • 620
  • 0
Макларън с предупреждение към съперниците: Ландо Норис става все по-добър

Макларън с предупреждение към съперниците: Ландо Норис става все по-добър

  • 28 авг 2026 | 10:12
  • 635
  • 0
Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

  • 28 авг 2026 | 09:54
  • 8356
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

  • 28 авг 2026 | 08:09
  • 4517
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

  • 28 авг 2026 | 09:45
  • 14074
  • 83
ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

  • 28 авг 2026 | 10:19
  • 11124
  • 46
Промени в ръководството на Ботев

Промени в ръководството на Ботев

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 5774
  • 9
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 164527
  • 1375
Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

  • 28 авг 2026 | 06:55
  • 11597
  • 13
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

  • 27 авг 2026 | 23:51
  • 47976
  • 55