От какво има нужда Тойота, за да вземе титлата в неделя?

Пилотите на Тойота имат 9 победи в първите 10 кръга от Световния рали шампионат през 2026 година. С по две победи са лидерът в класирането Елфин Еванс, световният шампион Себастиен Ожие, Такамото Кацута и Сами Паяри, а с едно първо място е Оливър Солберг, който спечели рали „Монте Карло“.

Така че не е изненада, че заводският тим на Тойота е съвсем близо до шестата си поредна световна титла при конструкторите в WRC и общо десета в историята. Тази титла може да стане факт още в неделя, на финала на рали „Парагвай“.

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Сега Тойота има аванс от 174 точки пред Хюндай, а до края на сезона един тим може да спечели максимум 240 точки. Но след Парагвай ще са останали само 180 точки за печелене.

Това означава, че ако пилотите на Тойота спечелят със 7 точки повече от тези на Хюндай този уикенд, то ще си гарантират титлата при конструкторите.

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И този сезон това не се случи само в две ралита: В „Сафари“ и в Португалия. Във всички други ралита Тойота взимаше повече точки от Хюндай, при това с разлика, по-голяма от 7 и дори по-голяма. Всъщност, най-малката такава разлика беше в Естония, където пилотите на Тойота събраха с 10 точки повече от колегите си в Хюндай.

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Снимки: Gettyimages