Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"

Такамото Кацута беше най-бърз в шейкдауна на рали "Парагвай" днес, като записа време с повече от секунда по-добро от всеки друг в надпреварата, базирана в Енкарнасион.

Пилотът на Тойота бе единственият, който успя да слезе под границата от три минути, като завърши 5,6-километровата отсечка с 1,6 секунди преднина пред Хейдън Падън от Хюндай, който даде второ време.

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Предстои да видим доколко това темпо ще бъде показателно за самото рали. След дългия петъчен ден се прогнозира дъжд за събота и неделя, което може да направи покритите с глина пътища в етапите изключително коварни.

Кацута имаше злощастно участие в миналогодишния първи кръг от Световния рали шампионат (WRC) в Парагвай, когато спука гума още в първия етап и по-късно катастрофира. Той пристига в Южна Америка на трето място в класирането, след като бе изпреварен от съотборника си и победител в Естония и Финландия – Сами Паяри.

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„Тази седмица няма да е важна скоростта, а по-скоро оцеляването“, предупреди Кацута, като посочи имайки прогнозата за времето.

За Падън събитието представлява първо участие с автомобил от най-висок клас на чакъл след Рали Австралия през 2018 г.

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„Определено съм много по-уверен на макадам, където колата е много по-нестабилна - каза новозеландецът. - Но не е лесно просто да скочиш в една от тези коли без много тестове и да се опиташ да поддържаш темпото. Ще направим най-доброто, на което сме способни.“

С точност до десета от секундата времето на Падън съвпадна с това на съотборниците му в Хюндай – Тиери Нювил и Адриен Фурмо. На Нювил му беше необходимо трето преминаване, за да изравни темпото на другите автомобили i20 N Rally1, които постигнаха най-добрите си времена при втория си опит.

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„Това е само началото на едно много предизвикателно рали - усмихна се Нювил. - Всички знаем, че миналата година това беше страхотно състезание с много обрати, а прогнозата за времето не предвещава нищо по-добро тази година, така че ще бъде вълнуващо.“

Лидерът в шампионата Елфин Еванс беше пети в етапа, с 0,1 секунди по-бавен от триото на Хюндай, като направи само две минавания.

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Той изпревари с 0,6 секунди Джон Армстронг. Съотборникът му в М-Спорт, Джош Макърлийн, беше следващият, с 0,8 секунди по-назад, след като изпробва границите на етапа при първото си преминаване.

„Имах няколко напрегнати момента - призна Макърлийн. - Просто се опитвам да намеря сцеплението. Това е напълно различно от всичко друго, което правим в WRC.“

Great to see Séb back in action after the heavy crash in Finland, with Vincent returning to his side 💪#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/3P2qQbWn24 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 27, 2026

Третият пилот на Тойота, Оливър Солберг, изравни най-доброто време на Макърлийн. Солберг беше с 0,2 секунди по-бърз от съотборника си Сами Паяри, който пристига в Южна Америка в приповдигнато настроение, след като спечели предишните два кръга в Европа.

„Това е доста по-различно рали в сравнение с предишните, но разбира се, резултатът беше наистина страхотен и ми даде допълнителна увереност“, каза Паяри.

Себастиен Ожие, миналогодишният победител в състезанието, затвори групата на автомобилите от клас Rally1. Ожие беше с почти 2 секунди по-бавен от Паяри, но направи само едно минаване.

Сред пилотите от клас Rally2 най-бърз беше Ромет Юргенсон, с 0,2 секунди пред Алехандро Кахон. Лидерът в WRC2 Робърт Вирвес беше 11-и, но направи само едно преминаване в сравнение с двете на повечето си съперници.

A little moment for Josh in the shakedown 👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/iu9jeRkbBf — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 27, 2026

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Снимки: Imago