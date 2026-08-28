Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

Директорът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис, заяви, че шесткратните шампиони при конструкторите няма да бъдат „щастливи“, докато болидът RB22 не започне да се бори за победи в състезанията.
Базираният в Милтън Кийнс отбор е изправен пред перспективата за първи сезон без победа от 2015 година насам. Макс Верстапен също е триумфирал във всяка кампания след дебютната си година в Торо Росо.
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След като нидерландецът вече е обвързан с отбора поне до 2030, което ще превърне престоя му в Ред Бул в най-дългия в историята на Формула 1, подкрепяният от компанията за енергийни напитки тим гради бъдещето си с цел нови титли на хоризонта.
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Мекис подчерта споделената мотивация между него и Верстапен, която ги тласка да продължат в преследването на завръщане на върха във Формула 1. Той обаче настоява, че настроението в Ред Бул няма да бъде такова, каквото му се иска, докато колата им не е способна да печели победи по заслуги.
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„Настроението няма да е приповдигнато, докато не се върнем към победите. Не очаквайте да сме щастливи от постигнатия напредък, защото той все още не е достатъчен, за да печелим състезания.
„От малко над секунда изоставане в началото на годината, сега вероятно сме в рамките на последните три десети [от лидерите]. Конкуренцията не ни чака; всички се развиват много, много усилено, така че самият факт, че успяхме да намалим разликата до такава степен, е голяма заслуга за всички в Милтън Кийнс“, заяви Мекис пред официалния сайт на Формула 1.
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Тъй като съперниците не стоят на едно място, завръщането на най-високото стъпало на подиума ще бъде далеч от лесно, въпреки напредъка, постигнат с RB22. Въпреки това, това остава целта за Мекис и неговия екип, като той смята, че Верстапен и Исак Хаджар са в добра позиция да се възползват от всякакви възможности, които могат да се появят.
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„Ние абсолютно все още искаме да се опитаме да печелим състезания тази година. Смятаме ли, че в момента имаме достатъчно скорост в колата, за да победим в честна битка? Не.
„Но разликите са достатъчно малки, за да може всеки от четирите отбора да се окаже в позиция за победа, веднага щом някой от нас не извлече всичко от уикенда или допусне и най-малката грешка“, добави 49-годишният директор.
Снимки: Gettyimages