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Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

  • 28 авг 2026 | 10:28
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Директорът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис, заяви, че шесткратните шампиони при конструкторите няма да бъдат „щастливи“, докато болидът RB22 не започне да се бори за победи в състезанията.

Базираният в Милтън Кийнс отбор е изправен пред перспективата за първи сезон без победа от 2015 година насам. Макс Верстапен също е триумфирал във всяка кампания след дебютната си година в Торо Росо.

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След като нидерландецът вече е обвързан с отбора поне до 2030, което ще превърне престоя му в Ред Бул в най-дългия в историята на Формула 1, подкрепяният от компанията за енергийни напитки тим гради бъдещето си с цел нови титли на хоризонта.

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Мекис подчерта споделената мотивация между него и Верстапен, която ги тласка да продължат в преследването на завръщане на върха във Формула 1. Той обаче настоява, че настроението в Ред Бул няма да бъде такова, каквото му се иска, докато колата им не е способна да печели победи по заслуги.

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„Настроението няма да е приповдигнато, докато не се върнем към победите. Не очаквайте да сме щастливи от постигнатия напредък, защото той все още не е достатъчен, за да печелим състезания.

„От малко над секунда изоставане в началото на годината, сега вероятно сме в рамките на последните три десети [от лидерите]. Конкуренцията не ни чака; всички се развиват много, много усилено, така че самият факт, че успяхме да намалим разликата до такава степен, е голяма заслуга за всички в Милтън Кийнс“, заяви Мекис пред официалния сайт на Формула 1.

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Тъй като съперниците не стоят на едно място, завръщането на най-високото стъпало на подиума ще бъде далеч от лесно, въпреки напредъка, постигнат с RB22. Въпреки това, това остава целта за Мекис и неговия екип, като той смята, че Верстапен и Исак Хаджар са в добра позиция да се възползват от всякакви възможности, които могат да се появят.

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„Ние абсолютно все още искаме да се опитаме да печелим състезания тази година. Смятаме ли, че в момента имаме достатъчно скорост в колата, за да победим в честна битка? Не.

„Но разликите са достатъчно малки, за да може всеки от четирите отбора да се окаже в позиция за победа, веднага щом някой от нас не извлече всичко от уикенда или допусне и най-малката грешка“, добави 49-годишният директор.

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Снимки: Gettyimages

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