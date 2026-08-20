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Конкурентите на Верстапен за новия му договор с Ред Бул: При Макс никога не се знае

  • 20 авг 2026 | 21:15
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Съперниците на Макс Верстапен, сред които Ландо Норис и Джордж Ръсел, признаха, че не са изненадани от решението на нидерландеца да обвърже бъдещето си с Ред Бул. Това сложи край на спекулациите, че той може да се премести в друг отбор или дори да напусне Формула 1.

В четвъртък сутринта беше обявено, че четирикратният световен шампион е подписал нов договор с Ред Бул до 2030 г. С това Верстапен ще прекара 15-ата си година в отбора, подобрявайки рекорда на Люис Хамилтън за 12 години в Мерцедес.

Джордж Ръсел: Мястото ми в Мерцедес не беше застрашено от Верстапен
Джордж Ръсел: Мястото ми в Мерцедес не беше застрашено от Верстапен

По време на пресконференцията в четвъртък Джордж Ръсел заяви, че макар Верстапен да се е състезавал в надпревари за издръжливост тази година, Формула 1 си остава върхът в моторните спортове и не е изненадан, че нидерландецът е решил да остане.

„Това е върхът на всички моторни спортове. Мисля, че всичко останало е забавно за проба и ти дава представа за тези шампионати, но също така те кара да оцениш величието на Формула 1. Никъде другаде не можеш да изпиташ тази тръпка да се състезаваш срещу най-добрите пилоти и отбори в света, на най-добрите писти и пред най-добрите фенове. Така че, да, не съм особено изненадан“, коментира Ръсел.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Пилотът на Ауди Нико Хюлкенберг добави: „Не, не съм изненадан. В крайна сметка той обича състезанията, обича конкуренцията и това все още е върхът на моторните спортове. Очевидно е, че той прави и всички други неща, които обича, но предполагам, че това е основното му занимание. Така че, не, не съм изненадан.“

Световният шампион Ландо Норис също е очаквал Верстапен да остане във Формула 1, но добави, че винаги има нотка на съмнение, когато става въпрос за четирикратния световен шампион.

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Норис, който идва след победата си в Унгария, заяви: „В крайна сметка при Макс никога не се знае, но мисля, че той иска да доказва, че е най-добрият пилот в света, докато се състезава. А според мен няма друго място, където да го направиш, освен във Формула 1.“

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Снимки: Gettyimages

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