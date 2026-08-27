Макс Верстапен се намира в най-дългата си суха серия от 10 години насам

След като отпадна още в първата обиколка на домашната си Гран При на Нидерландия миналата неделя, Макс Верстапен вече има 12 поредни състезания във Формула 1 без победа.

За четирикратния световен шампион, който свикна да печели толкова много през последните години, това е най-дългата подобна серия от 10 години насам. През 2016 и 2017 нидерландецът регистрира 30 поредни състезания без победа между първия му триумф с Испания през 2016 и втория му успех в Малайзия година по-късно. Това е и най-дългата суша изобщо в неговата кариера, в която той има и рекордна серия от 10 поредни победи през 2023 година.

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Разбира се, през последните години Верстапен също имаше по-продължителни периоди без победи, но те бяха съответно 10 и 8 състезания през 2024 и 2025. Иначе последната му серия от повече от 10 надпревари без победа преди настоящата е от сезон 2020, когато пилотът на Ред Бул записва 11 последователни старта без победа между успехите му във второто състезание на „Силвърстоун“ и в Абу Даби в края на годината.

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За съжаление на Верстапен и всички негови фенове, предвид представянето на Ред Бул от началото на сезона, не изглежда да се задава краят на неговата настояща суша, но в моторспорта никога нищо не бива да се приема за гарантирано.

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Снимки: Gettyimages