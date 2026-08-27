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Лиам Лоусън коментира завръщането си в Ред Бул

  • 27 авг 2026 | 15:47
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Лиам Лоусън се завърна по спешност в Ред Бул за Гран При на Нидерландия заради контузията на Исак Хаджар и записа 7-о място на финала. Това беше третият старт на Лоусън за Ред Бул след началото на 2025, когато той кара два кръга за тима, а след това беше сменен от Алекс Албион.

В спринтовата квалификация Лоусън беше на 0,356 секунди от Макс Верстапен с другия RB22 и не стигна до третата част, но в квалификацията за неделното състезание Лиам завърши само на 0,115 секунди зад бившия световен шампион, като двамата се класираха седми и осми.

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“Миналата година карах два уикенда за тима, на непознати писти и с оглед на това как се развиха онези уикенди, не мисля, че имам мнение за онази кола - призна Лоусън. - Сега в RB22 се чувствах много по-комфортно, всеки пилот си определени неща, с които се чувства по-сигурен и по-бърз зад волана на една кола, за един уикенд това не може да се промени.

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“Но мисля, че адаптацията към RB22, при това на “Зандвоорт”, определено ми беше най-трудното за целия уикенд, не толкова състезанието.”

От Ред Бул все още не са потвърдили дали Лоусън ще кара за тима и на “Монца” или пък ще се върне Хаджар, който е с фрактура на лявата китка.

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Снимки: Imago

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