Марк Маркес разкри какъв съвет е дал на контузения Исак Хаджар

Марк Маркес разкри съвета, който е дал на пилота на Ред Бул във Формула 1, Исак Хаджар, след като последният пропусна Гран При на Нидерландия поради контузия. Хаджар се оттегли от състезателния уикенд на „Зандвоорт“ миналата седмица заради травма на китката, получена по време на боксова тренировка преди надпреварата.

Той беше заменен от Лиам Лоусън, чието място в Рейсинг Булс беше заето от бившия пилот на Ред Бул Юки Цунода. Все още не се знае дали Хаджар ще се възстанови навреме да участва в Гран При на Италия на „Монца“ следващата седмица.

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По време на уикенда в „Зандвоорт“ френски медии съобщиха, че Хаджар е имал намерението да участва в Гран При на Нидерландия, но е бил разубеден от Маркес, а връзката между тях е техният общ физиотерапевт. Пилотът на Дукати претърпя тежка контузия на дясната си ръка през 2020, която в крайна сметка наложи четири големи операции през следващите две години.

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Миналия октомври той получи сложна фрактура на рамото, която продължава да му влияе и през този сезон. Маркес заяви, че съветът му към Хаджар е бил да не рискува влошаване на контузията си в името на участието в едно състезание, черпейки от опита си с травмата на ръката, заради която пропусна целия сезон 2020.

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„Хаджар се свърза с мен“, каза Маркес пред официалния уебсайт на MotoGP преди началото на уикенда за Гран При на Арагон.



„Разбира се, не съм лекар, но той потърси съвет, защото понякога за един състезател, или в този случай пилот, е изключително трудно, защото понякога чувстваш, че може би си способен да караш.



„Но е трудно да приемеш, че: „Добре, ще пропусна това състезание и ще се подготвя по-добре за следващото“.



„И точно това му казах. В миналото научих, че пропускането на едно състезание няма да промени живота ти. Пропускането или влошаването на контузията, защото си карал твърде рано, може да промени живота ти“, добави още седемкратният шампион в Кралския клас.

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През последните години Маркес използва своя опит с контузии, за да помага на други пилоти в подобни ситуации, включително на Хорхе Мартин по време на трудния му сезон 2025.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Imago