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Марк Маркес разкри какъв съвет е дал на контузения Исак Хаджар

  • 27 авг 2026 | 16:56
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Марк Маркес разкри съвета, който е дал на пилота на Ред Бул във Формула 1, Исак Хаджар, след като последният пропусна Гран При на Нидерландия поради контузия. Хаджар се оттегли от състезателния уикенд на „Зандвоорт“ миналата седмица заради травма на китката, получена по време на боксова тренировка преди надпреварата.

Той беше заменен от Лиам Лоусън, чието място в Рейсинг Булс беше заето от бившия пилот на Ред Бул Юки Цунода. Все още не се знае дали Хаджар ще се възстанови навреме да участва в Гран При на Италия на „Монца“ следващата седмица.

Лиам Лоусън коментира завръщането си в Ред Бул
Лиам Лоусън коментира завръщането си в Ред Бул

По време на уикенда в „Зандвоорт“ френски медии съобщиха, че Хаджар е имал намерението да участва в Гран При на Нидерландия, но е бил разубеден от Маркес, а връзката между тях е техният общ физиотерапевт. Пилотът на Дукати претърпя тежка контузия на дясната си ръка през 2020, която в крайна сметка наложи четири големи операции през следващите две години.

Марк Маркес разубедил Хаджар да се опита да кара този уикенд
Марк Маркес разубедил Хаджар да се опита да кара този уикенд

Миналия октомври той получи сложна фрактура на рамото, която продължава да му влияе и през този сезон. Маркес заяви, че съветът му към Хаджар е бил да не рискува влошаване на контузията си в името на участието в едно състезание, черпейки от опита си с травмата на ръката, заради която пропусна целия сезон 2020.

Лиам Лоусън тества за Ред Бул на "Муджело"
Лиам Лоусън тества за Ред Бул на "Муджело"

„Хаджар се свърза с мен“, каза Маркес пред официалния уебсайт на MotoGP преди началото на уикенда за Гран При на Арагон.

„Разбира се, не съм лекар, но той потърси съвет, защото понякога за един състезател, или в този случай пилот, е изключително трудно, защото понякога чувстваш, че може би си способен да караш.

„Но е трудно да приемеш, че: „Добре, ще пропусна това състезание и ще се подготвя по-добре за следващото“.

„И точно това му казах. В миналото научих, че пропускането на едно състезание няма да промени живота ти. Пропускането или влошаването на контузията, защото си карал твърде рано, може да промени живота ти“, добави още седемкратният шампион в Кралския клас.

Марк Маркес ще отвръща на удара на Априлия на една от най-успешните си писти
Марк Маркес ще отвръща на удара на Априлия на една от най-успешните си писти

През последните години Маркес използва своя опит с контузии, за да помага на други пилоти в подобни ситуации, включително на Хорхе Мартин по време на трудния му сезон 2025.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Imago

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