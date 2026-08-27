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ЦСКА ще търси разгром срещу гръцкия ОФИ - на живо преди реванша в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Гледайте на живо: Агитката на ЦСКА с шествие преди реванша с ОФИ

Гледайте на живо: Агитката на ЦСКА с шествие преди реванша с ОФИ

  • 27 авг 2026 | 18:58
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Феновете на ЦСКА организират шествие преди реванша с ОФИ (Крит) от плейофния кръг на Лига Европа. "Червените" се събират "Иван Асен II" и оттам групово ще потеглят към секторите на националния стадион "Васил Левски".

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