Гледайте на живо: Агитката на ЦСКА с шествие преди реванша с ОФИ

Феновете на ЦСКА организират шествие преди реванша с ОФИ (Крит) от плейофния кръг на Лига Европа. "Червените" се събират "Иван Асен II" и оттам групово ще потеглят към секторите на националния стадион "Васил Левски".
ЦСКА ще търси разгром срещу гръцкия ОФИ - на живо преди реванша в Лига Европа
Феновете на ЦСКА организират шествие преди реванша с ОФИ (Крит) от плейофния кръг на Лига Европа. "Червените" се събират "Иван Асен II" и оттам групово ще потеглят към секторите на националния стадион "Васил Левски".