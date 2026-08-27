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  3. ЦСКА стартира с трима нападатели срещу ОФИ?

ЦСКА стартира с трима нападатели срещу ОФИ?

  • 27 авг 2026 | 11:03
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко в атака за реванша с ОФИ Крит, в който отборът се нуждае от разгромна победа, за да влезе в основната фаза на Лига Европа. "Армейците" загубиха злощастно първата среща в Гърция с 0:3. Христо Янев е раздвоен между много офанзивна тактика и стандартна схема за реванша, но от съблекалнята разкриха, че ще заложи на атаката.

Това означава, че "червените" ще излязат от първата минута с всичките си налични нападатели - Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц, пише "Мач Телеграф". Първият ще играе по лявото крило, а отдясно пък ще бъде друг силно офанзивен играч - Каталин Иту.

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

В средата на терена се очаква Жордао пак да остане резерва, след като изигра много слаб мач срещу Макаби (Тел Авив) в София. Стефано Сенси пък е наказан. В тяхно отсъствие се очаква Янев да заложи на Джеймс Ето'о и Макс Ебонг.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит
Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

В защита се очаква да играят четирима - Пастор, Теодор Иванов, Гбамен и Мартино, който успя да се възстанови от контузията, заради която пропусна последните срещи на тима.

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