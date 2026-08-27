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  3. ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

ЦСКА и ОФИ Крит се изправят един срещу друг в мач реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк.

"Армейците" допуснаха тежко поражение с 0:3 преди седмица и днес трябва да хвърлят всички сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втория по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубилият от тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до Нова година.

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон
Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Футболистите на Христо Янев създадоха немалко голови ситуации на "Панкритио", но в крайна сметка останаха с празни ръце и си тръгнаха от остров Крит с пасив от три попадения. Родният тим трябва да покаже различно лице срещу носителя на Купата на Гърция, за да зарадва своите привърженици с нужния резултат.

ЦСКА между чудото и евентуален разгром
ЦСКА между чудото и евентуален разгром

Столичани отложиха срещата с Локомотив (София), която трябваше да се състои през изминалия уикенд, за да съхранят своите сили за важния реванш, докато ОФИ стартира новия сезон в първенството с победа с 2:0 над Волос. На международната сцена гръцкият отбор се представя изключително слабо като гост - 10 загуби и три равенства при голова разлика 5:23, което дава още по-голяма надежда на "червена" България.

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Тимът от град Ираклион ще опита да съхрани комфортната си преднина, но това ще се случи без бившия нападател на "армейците" Аарон Исека, който е с болки в адуктора на левия крак. Извън сметките на наставника Христос Контис остава и защитникът Николаос Маринакис

Треньорът на ОФИ Крит: 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране
Треньорът на ОФИ Крит: 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране

Аут за ЦСКА със сигурност ще бъдат наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими, а до последно под въпрос ще бъде левият бек Анжело Мартино, който пропусна последните три мача заради контузия, но взе участие във вчерашната тренировка в Панчарево. Добрата новина за Янев е, че ще може да разчита на Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен, които имаха оплаквания след първия сблъсък.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит
Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

ЦСКА - ОФИ Крит

Начало: 21:00 часа
Съдия: Иван Кружляк
Стадион: "Васил Левски", София

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