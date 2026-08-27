ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

ЦСКА и ОФИ Крит се изправят един срещу друг в мач реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк.

"Армейците" допуснаха тежко поражение с 0:3 преди седмица и днес трябва да хвърлят всички сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втория по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубилият от тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до Нова година.

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Футболистите на Христо Янев създадоха немалко голови ситуации на "Панкритио", но в крайна сметка останаха с празни ръце и си тръгнаха от остров Крит с пасив от три попадения. Родният тим трябва да покаже различно лице срещу носителя на Купата на Гърция, за да зарадва своите привърженици с нужния резултат.

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Столичани отложиха срещата с Локомотив (София), която трябваше да се състои през изминалия уикенд, за да съхранят своите сили за важния реванш, докато ОФИ стартира новия сезон в първенството с победа с 2:0 над Волос. На международната сцена гръцкият отбор се представя изключително слабо като гост - 10 загуби и три равенства при голова разлика 5:23, което дава още по-голяма надежда на "червена" България.

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Тимът от град Ираклион ще опита да съхрани комфортната си преднина, но това ще се случи без бившия нападател на "армейците" Аарон Исека, който е с болки в адуктора на левия крак. Извън сметките на наставника Христос Контис остава и защитникът Николаос Маринакис

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Аут за ЦСКА със сигурност ще бъдат наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими, а до последно под въпрос ще бъде левият бек Анжело Мартино, който пропусна последните три мача заради контузия, но взе участие във вчерашната тренировка в Панчарево. Добрата новина за Янев е, че ще може да разчита на Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен, които имаха оплаквания след първия сблъсък.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

ЦСКА - ОФИ Крит

Начало: 21:00 часа

Съдия: Иван Кружляк

Стадион: "Васил Левски", София

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