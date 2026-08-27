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ЦСКА пусна специални артикули за реванша срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 11:13
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ЦСКА пусна в продажба специална колекция от артикули, посветена на днешния мач реванш срещу ОФИ Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. "Армейците" загубиха първата среща с 0:3 и днес трябва да сътворят чудо, за да преодолеят своя съперник.

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

"Армейци,

Днес ни предстои ново предизвикателство на европейската сцена!

Запази спомена от мача реванш срещу ОФИ (Крит) със специалната ни колекция от артикули:
- Официалната програма
- Шал
- Значка
- Флагче

Всички артикули вече са налични в онлайн магазина на ЦСКА, в официалния фен магазин на ул. Солунска 12 и в мобилния ни магазин, който ще бъде разположен пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ в часовете преди двубоя", написаха от клуба.

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