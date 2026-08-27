Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. От ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце!

От ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце!

  • 27 авг 2026 | 09:20
  • 784
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

От ЦСКА използваха рефрен от песен на Сектор "Г", за да се мотивират преди реванша срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Тази вечер "червените" посрещат своя съперник на стадион "Васил Левски", но ще имат тежката задача да наваксат пасив от три гола.

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

Както е известно, тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит
Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

"До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от Борисовата градина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски се прибра след отпадането от АЕК

Левски се прибра след отпадането от АЕК

  • 27 авг 2026 | 04:30
  • 12378
  • 22
Алдаир: Можехме да направим нещо по-добро

Алдаир: Можехме да направим нещо по-добро

  • 27 авг 2026 | 01:12
  • 2639
  • 4
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 53100
  • 137
Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 2656
  • 4
Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

  • 27 авг 2026 | 00:18
  • 9244
  • 32
Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от себе си!

Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от себе си!

  • 27 авг 2026 | 00:14
  • 11841
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 24935
  • 70
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 269510
  • 1977
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 53100
  • 137
Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

  • 27 авг 2026 | 07:00
  • 12044
  • 6
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 11795
  • 9
Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 45319
  • 74