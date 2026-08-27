От ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце!

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

От ЦСКА използваха рефрен от песен на Сектор "Г", за да се мотивират преди реванша срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Тази вечер "червените" посрещат своя съперник на стадион "Васил Левски", но ще имат тежката задача да наваксат пасив от три гола.

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

Както е известно, тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

"До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от Борисовата градина.

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