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  3. Янев обяви групата на ЦСКА за реванша срещу ОФИ, важен играч се завръща за "армейците"

Янев обяви групата на ЦСКА за реванша срещу ОФИ, важен играч се завръща за "армейците"

  • 27 авг 2026 | 13:35
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния мач реванш срещу ОФИ Крит от плейфната фаза на Лига Европа. Мачът стартира в 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Добрата новина за "армейците" е завръщането на левия бек Анжело Мартино, който е със статут на титуляр в състава на Христо Янев. Аут обаче остават наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 91. Алекс Тунчев, 32. Факундо Родригес, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 80. Георги Чорбаджийски, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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