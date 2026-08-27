Вярват ли феновете в обрата? Ето какво казаха привържениците преди ЦСКА - ОФИ тази вечер (ВИДЕО)

Днес от 21:00 часа ЦСКА излиза в решителен реванш в европейските турнири. След тежкото поражение от ОФИ Крит с 0:3 в първия мач, пред тима стои сериозно изпитание в търсене на заличаване на пасива и продължаване напред.

Екипът на Sportal.bg попита футболните запалянковци в София какви са очакванията им за двубоя тази вечер. Мненията сред феновете варират от скептицизъм до пълен оптимизъм. Скептиците смятат, че задачата е твърде трудна и късметът няма да е на тяхна страна, докато по-умерените прогнозират победа с 1:0 или 2:0, която обаче може да се окаже недостатъчна.

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

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