Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Вярват ли феновете в обрата? Ето какво казаха привържениците преди ЦСКА - ОФИ тази вечер (ВИДЕО)

Вярват ли феновете в обрата? Ето какво казаха привържениците преди ЦСКА - ОФИ тази вечер (ВИДЕО)

  • 27 авг 2026 | 11:05
  • 764
  • 1

Днес от 21:00 часа ЦСКА излиза в решителен реванш в европейските турнири. След тежкото поражение от ОФИ Крит с 0:3 в първия мач, пред тима стои сериозно изпитание в търсене на заличаване на пасива и продължаване напред.

Екипът на Sportal.bg попита футболните запалянковци в София какви са очакванията им за двубоя тази вечер. Мненията сред феновете варират от скептицизъм до пълен оптимизъм. Скептиците смятат, че задачата е твърде трудна и късметът няма да е на тяхна страна, докато по-умерените прогнозират победа с 1:0 или 2:0, която обаче може да се окаже недостатъчна.

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА пусна специални артикули за реванша срещу ОФИ Крит

ЦСКА пусна специални артикули за реванша срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 11:13
  • 423
  • 2
ЦСКА стартира с трима нападатели срещу ОФИ?

ЦСКА стартира с трима нападатели срещу ОФИ?

  • 27 авг 2026 | 11:03
  • 4153
  • 2
Георги Миланов: Феновете на Левски ме обичат! Мечтая за трофей с Ботев

Георги Миланов: Феновете на Левски ме обичат! Мечтая за трофей с Ботев

  • 27 авг 2026 | 11:03
  • 705
  • 0
Левски може да продаде Вуцов още сега при добра оферта

Левски може да продаде Вуцов още сега при добра оферта

  • 27 авг 2026 | 10:55
  • 2762
  • 8
Левски получава над 4 милиона евро бонус от УЕФА

Левски получава над 4 милиона евро бонус от УЕФА

  • 27 авг 2026 | 10:37
  • 4990
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – три тима продължават с победите

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – три тима продължават с победите

  • 27 авг 2026 | 10:30
  • 618
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 30343
  • 108
Никола Цолов вече направи 30 обиколки в първия си тест във Формула 1

Никола Цолов вече направи 30 обиколки в първия си тест във Формула 1

  • 27 авг 2026 | 11:43
  • 7030
  • 5
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 2431
  • 0
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 276195
  • 2034
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 56458
  • 157
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 13628
  • 12