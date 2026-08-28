Нови битки и интересни сблъсъци във третия кръг на Елитната група до 16 години

Третият кръг в Елитната група до 16 години ще предложи осем двубоя, които ще се изиграят в неделя, 30 август. Сред акцентите са вечното дерби между ЦСКА и Левски, както и срещата между Лудогорец и Черноморец Бургас – два от отборите с пълен актив след първите два кръга.

Програмата започва в 9:00 часа с двубоя между Лудогорец и Черноморец. Разградчани записаха две поредни победи – с 3:1 над Локомотив Пловдив и с 2:1 над Ботев Пловдив. Бургазлии също са с шест точки след успехите с 1:0 над Дунав и с 4:2 над Славия. Така един срещу друг ще се изправят два от отборите, които стартираха сезона без грешка.

От 11:00 часа ЦСКА приема Левски във вечното дерби. „Червените“ завършиха 1:1 с Черно море в първия кръг, след което разгромиха Академик Пловдив с 8:2. „Сините“ започнаха с минимално поражение с 0:1 от ЦСКА 1948, но реагираха с убедителна победа с 3:0 над Арда.

По същото време Славия ще бъде домакин на Национал. „Белите“ стартираха с резултатен успех с 5:3 над Ботев Пловдив, но във втория кръг загубиха с 2:4 от Черноморец. Национал все още е непобеден, след като надделя с 3:1 над Етър и завърши 1:1 с Дунав.

Арда и Пирин също ще се изправят един срещу друг от 11:00 часа. Двата отбора ще преследват първите си точки през сезона. Тимът от Кърджали загуби от Академик Пловдив с 1:2 и от Левски с 0:3, докато благоевградчани отстъпиха пред Септември с 0:4 и пред ЦСКА 1948 с 1:2.

По същото време Черно море приема Академик Пловдив. „Моряците“ спечелиха четири точки от първите си две срещи след равенството 1:1 с ЦСКА и категоричната победа с 4:0 над Етър. Академик започна с успех с 2:1 над Арда, но във втория кръг допусна тежко поражение с 2:8 от ЦСКА.

От 11:30 часа Септември ще бъде домакин на Ботев Пловдив. Столичани са сред отборите с пълен актив след победите с 4:0 над Пирин и с 3:2 над Локомотив Пловдив. „Канарчетата“ ще търсят първите си точки, след като загубиха резултатно с 3:5 от Славия и отстъпиха с 1:2 пред Лудогорец.

По същото време ЦСКА 1948 посреща Локомотив Пловдив. Домакините започнаха сезона с две поредни победи – с 1:0 над Левски и с 2:1 над Пирин. „Смърфовете“ все още нямат спечелена точка, въпреки че във втория кръг бяха близо до положителен резултат срещу Септември, но загубиха с 2:3.

Последният двубой от кръга е от 18:00 часа между Дунав и Етър. Русенци спечелиха първата си точка след равенството 1:1 с Национал, докато „болярите“ ще се опитат да се оттласнат от дъното след пораженията от Национал и Черно море.

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