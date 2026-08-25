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Черно море постигна убедителна победа над Етър при U16

  • 25 авг 2026 | 14:57
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Черно море победи Етър с 4:0 като гост в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Първото попадение падна в края на първата част. Панайот Манев се разписа в добавеното време и осигури аванс на „моряците“ преди почивката.

Черно море увеличи преднината си в 54-тата минута чрез Данаил Илиев. В 74-тата Боян Аврамов отбеляза третия гол за гостите и до голяма степен реши изхода от срещата.

Крайното 4:0 оформи Максим Стоянов в 90-ата минута. Двубоят се игра на изкуствения терен на стадион „Ивайло“ във Велико Търново.

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