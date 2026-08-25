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Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) U16
  3. Септември обърна Локомотив Пловдив в U16 с три гола след почивката

Септември обърна Локомотив Пловдив в U16 с три гола след почивката

  • 25 авг 2026 | 15:22
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Септември София победи Локомотив Пловдив с 3:2 като гост в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Домакините изиграха силно първо полувреме и поведоха в 20-ата минута чрез Александър Дечев. В 40-ата Благовест Найденов удвои аванса на „черно-белите“, които се оттеглиха на почивка при 2:0.

Столичани обаче стигнаха до пълен обрат през втората част. Давид Георгиев намали изоставането в 61-вата минута, а Никола Радев възстанови равенството в 81-вата.

Победното попадение беше отбелязано от Денислав Христов в 89-ата минута. Така Септември си тръгна с трите точки от стадион „Локомотив“ след впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2.

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