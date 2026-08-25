ЦСКА вкара осем гола на Академик Пловдив при U16

ЦСКА постигна убедителна победа с 8:2 като гост на Академик Пловдив в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Иван Бичовски откри резултата за „червените“ в 10-ата минута, но само три минути по-късно Теодор Вълчев изравни. Гостите отговориха с три попадения до края на редовното време на първата част – Бичовски се разписа в 24-тата и 38-ата минута, а Петър Цуков беше точен в 33-тата. В добавеното време Валентин Иванов покачи на 5:1.

След почивката Илия Йорданов върна едно попадение за Академик в 60-ата минута. ЦСКА обаче продължи да бъде резултатен и Стефан Бочев отбеляза два гола – в 66-ата и 77-ата минута.

Крайното 8:2 оформи Адриан Йовев в 83-тата минута. Иван Бичовски се отличи с хеттрик, а Стефан Бочев добави две попадения за успеха на столичани.

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