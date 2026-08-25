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  3. ЦСКА 1948 обърна Пирин в U16

ЦСКА 1948 обърна Пирин в U16

  • 25 авг 2026 | 13:39
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ЦСКА 1948 победи Пирин с 2:1 като гост в среща от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Домакините поведоха в 12-ата минута чрез Александър Пантев и запазиха аванса си почти до края на първото полувреме. В добавеното време Красимир Илчев изравни за ЦСКА 1948 и двата отбора се оттеглиха на почивка при 1:1.

Обратът беше завършен малко след подновяването на играта. В 50-ата минута Боримир Алексиев отбеляза второто попадение за гостите.

До последния съдийски сигнал нов гол не падна и ЦСКА 1948 си тръгна с трите точки от стадион „Рилци“ в Благоевград.

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