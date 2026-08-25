Раян Димитров донесе победата на Лудогорец срещу Ботев Пловдив в U16

Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2:1 като гост в среща от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Раян Димитров даде преднина на разградчани в 20-ата минута. Домакините реагираха и четвърт час по-късно Васил Въргулев изравни за 1:1.

Равенството се запази до заключителната част на двубоя. В 76-ата минута Раян Димитров отбеляза второто си попадение и отново изведе Лудогорец напред.

До края Ботев не успя да стигне до ново изравняване и гостите си тръгнаха с трите точки от футболния комплекс „Ботев 1912“.

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