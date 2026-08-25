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  3. Черноморец надви Славия в голов мач при U16

Черноморец надви Славия в голов мач при U16

  • 25 авг 2026 | 14:10
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Черноморец победи Славия с 4:2 в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Домакините поведоха още в 9-ата минута чрез Марин Цветков. Малко преди почивката Кристиян Недев удвои преднината на бургазлии и Черноморец се оттегли с аванс от 2:0.

Славия се върна в срещата с попадение на Давид Соколов в 55-ата минута. Интригата се запази до заключителните минути, когато Марин Цветков вкара втория си гол и направи резултата 3:1 в 83-тата минута.

Иво Стоядинов отново намали изоставането на „белите“ в 86-ата, но Динко Господинов сложи точка на спора с попадение за крайното 4:2 в третата минута на добавеното време. Срещата се игра на стадион „Иван Притъргов“ в Долно Езерово.

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