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Ръководството на Ботев (Пд) с жест към феновете

  • 27 авг 2026 | 13:32
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Ръководството на ПФК Ботев Пловдив взе решение да направи жест към своите привърженици във връзка с промяната на деня и часа на предстоящото дерби с ПФК Левски София. Вчера, въпреки категорично изразеното несъгласие от страна на клуба, двубоят с Левски бе преместен за 30 август (неделя) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

"Разбираме, че за част от хилядите ни привърженици, които вече са закупили билети, промяната на датата и часа прави присъствието на мача невъзможно. Поради тази причина ПФК Ботев Пловдив ще възстанови стойността на закупените билети на привържениците, които не могат да присъстват на двубоя заради настъпилата промяна", споделят "канарчетата"

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За да получите възстановяване на сумата, е необходимо да изпратите имейл на fc_botev@botevplovdiv.bg, съдържащ следната информация:

- брой закупени билети;

- обща сума на билетите;

- снимка на закупените билети;

- трите имена на наредителя;

- разплащателна сметка, по която да бъде възстановена сумата.

Краен срок за подаване на заявки: 13:00 часа на 28.08 (петък).

ПФК Ботев Пловдив поднася своите извинения на хилядите си привърженици за настъпилата промяна, наложена въпреки волята на клуба.

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