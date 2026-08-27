Георги Миланов: Феновете на Левски ме обичат! Мечтая за трофей с Ботев

Един от най-опитните футболисти в родния шампионат - Георги Миланов говори откровено за контузията си, предстоящото дерби с Левски, амбициите на Ботев Пловдив и спомените си от европейските терени. Полузащитникът не взе участие в последния шампионатен мач на "канарите" срещу Ботев Враца, загубен злощастно с 0:1, но пък бе категоричен, че ще бъде на линия за сблъсъка със “сините".

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"Сега се чувствам малко по-добре. Удар получих точно преди мача, преди заминаването ни за Враца, което е жалко. Надявам се шансовете да са големи. Дори и да имам някакви болки, ще направя всичко възможно да играя този мач" сподели Георги Миланов за здравословното си състояние в интервю за предаването “Домът на футбола".

Двубоят с Левски е особено емоционален за бившия футболист на “сините".

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“Аз прекарах година и половина в този клуб. Феновете ме обичат. Нормално е да е по-специален за мен. Надявам се да има доста повече публика в този мач, да има добра атмосфера. Ние ще направим всичко възможно да се подготвим тези дни преди началото на двубоя и съм сигурен, че ще дадем всичко от себе си, за да можем да победим", сподели Георги Миланов.

"Левски е доста силен отбор. Най-силно играещият в момента в българското първенство. Нормално е ние да сме доста мотивирани. Мен лично ме мотивира, защото те играят наистина качествен футбол".

Миланов разясни и защо е избрал Ботев Пловдив, подчертавайки професионализма на клуба и амбициозния му проект: “Моето желание беше да се върна в България. Ботев беше една от опциите ми тук. Получих изключително голямо уважение от собственика Илиян Филипов. Дойдох да видя базата, условията… И това, което видях тук, изключително много ми хареса. Бях сигурен, че тук е най-доброто място за мен. Аз съм човек, който с финансови условия никой не може да ме впечатли, но ме впечатляват неща, които този човек иска да направи с Ботев Пловдив", допълни още халфът на "канарите"

"Този отбор на Ботев има добри футболисти. Има бъдеще. Просто му трябва малко повече време. Надявам се по-бързо да влезем в ритъм. Аз съм човек, който винаги е целял високо. Един трофей с Ботев Пловдив наистина ще… Този президент заслужава един хубав трофей", каза бившият национал.

Той не скри и своята голяма мечта да бъде здрав, за да може да помага на отбора и на младите футболисти. Георги Миланов отправи послание за по-нататъшно развитие на българския футбол и повече пълни стадиони, което ще помогне за изграждането на силен национален отбор.

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