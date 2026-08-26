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  3. Дениз Ундав е новият капитан на Щутгарт

Дениз Ундав е новият капитан на Щутгарт

  • 26 авг 2026 | 20:00
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Дениз Ундав е новият капитан на Щутгарт

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес потвърди, че нападателят Дениз Ундав е новият капитан на отбора, поемайки позицията от Атакан Каразор.

"Няма каквото и да е съмнение, че той представлява успеха на Щутгарт и възраждането на отбора. Това е логично решение", каза Хьонес по време на пресконференция.

Германският национал вече беше втори капитан през миналия сезон. Той водеше отбора с капитанската лента при победата с 4:0 от първия кръг за Купата на Германия срещу Ханза (Рощок) през миналата седмица, когато Каразор беше на пейката.

Атакан Каразор, който е в Щутгарт от 2019 година, стана капитан пет сезона след това, наследявайки Валдемар Антон, преминал в Борусия (Дортмунд). Дефанзивният халф обаче е все по-застрашен да загуби позицията си в стартовия състав, тъй като новото попълнение Гриша Промел се представя впечатляващо до момента.

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Дениз Ундав се превърна в ключов футболист за Щутгарт със своите голове и лидерски качества. Хьонес каза, че Каразор е бил "абсолютно достоен капитан" през последните две години. "Той винаги ще бъде запомнен като този, който вдигна трофея", каза специалистът, визирайки спечелването на турнира за Kупата на Германия през 2025 година.

Самият Ундав пък стана и важна част от Бундестима, като въпреки провала на Мондиал 2026, той успя да отбележи 3 гола и даде 2 асистенции на изминалото световно първенство.

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Снимки: Gettyimages

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