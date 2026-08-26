Дениз Ундав е новият капитан на Щутгарт

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес потвърди, че нападателят Дениз Ундав е новият капитан на отбора, поемайки позицията от Атакан Каразор.

"Няма каквото и да е съмнение, че той представлява успеха на Щутгарт и възраждането на отбора. Това е логично решение", каза Хьонес по време на пресконференция.

Deniz #Undav ist neuer Kapitän des VfB



Der 30 Jahre alte Stürmer folgt damit auf Atakan Karazor, der das Amt in den vergangenen beiden Spielzeiten ausfüllte.



Zur Meldung: https://t.co/QL8uYn16p9#VfB #VfB1893 #Bundesliga #FCBVfB pic.twitter.com/8gWucfRdkk — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) August 26, 2026

Германският национал вече беше втори капитан през миналия сезон. Той водеше отбора с капитанската лента при победата с 4:0 от първия кръг за Купата на Германия срещу Ханза (Рощок) през миналата седмица, когато Каразор беше на пейката.

Атакан Каразор, който е в Щутгарт от 2019 година, стана капитан пет сезона след това, наследявайки Валдемар Антон, преминал в Борусия (Дортмунд). Дефанзивният халф обаче е все по-застрашен да загуби позицията си в стартовия състав, тъй като новото попълнение Гриша Промел се представя впечатляващо до момента.

Новият нападател на Щутгарт дебютира с хеттрик

Дениз Ундав се превърна в ключов футболист за Щутгарт със своите голове и лидерски качества. Хьонес каза, че Каразор е бил "абсолютно достоен капитан" през последните две години. "Той винаги ще бъде запомнен като този, който вдигна трофея", каза специалистът, визирайки спечелването на турнира за Kупата на Германия през 2025 година.

Самият Ундав пък стана и важна част от Бундестима, като въпреки провала на Мондиал 2026, той успя да отбележи 3 гола и даде 2 асистенции на изминалото световно първенство.

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Снимки: Gettyimages