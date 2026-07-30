Щутгарт с нов разгром в контролите

Германският гранд Щутгарт продължи да се представя повече от убедително в предсезонната си подготовка и разгроми тима на Кикерс (Офенбах) с 8:1. Този път головете за победителите вкараха 20-годишният Кристофър Оливие (6’), Крис Фюрих (10’), Тиаго Томаш (18’), Лаурин Улрих (45’+1’), Лазар Йованович (53’, 76’), Яник Шпалт (62’) и Йован Милошевич (89’), а почетното попадение отбеляза Бенедикт фон Хаген (42’). Това бе и първият гол, който грандът допусна във вратата си по време на контролите.

До този момент Щутгарт разби още отборите на Холенбах с 5:0 и Балинген със 7:0. Нататък германците ще имат проверки на международната сцена, където ще срещнат френския Париж ФК (1.8) и английските Евертън (8.8) и Фулъм (15.8). Първият официален мач за сезон 2026/2027 ще бъде гостуването на Ханза (Рощок) от турнира за Купата на Германия, която Щутгарт спечели за последно през 2025 г., а през миналата кампания стигна до полуфиналите, където отпадна от бъдещия шампион Байерн (Мюнхен).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google