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  3. Щутгарт остана без централен защитник преди началото на сезона в Бундеслигата

Щутгарт остана без централен защитник преди началото на сезона в Бундеслигата

  • 11 авг 2026 | 13:25
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Щутгарт остана без централен защитник преди началото на сезона в Бундеслигата

Централният защитник Дан-Аксел Загаду се е контузил по време на контролата на Щутгарт срещу Евертън и ще бъде далеч от терена през следващите седмици, съобщиха от германския футболен клуб. 27-годишният французин, който играе за "швабите" от 2022-ра, е получил травма в задната част на бедрото при единоборство срещу футболист на "карамелите" в приятелски мач, спечелен с 3:1 от германския тим преди няколко дни.

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От Щутгарт обявиха, че Загаду няма да може да тренира в идните седмици, а заради това е вероятно да пропусне и първия състезателен мач от сезона срещу Ханза Рощок на 21 август в първия кръг от Купата на Германия. През последните два сезона френският бранител има едва 8 мача с екипа на "швабите", след като в първите две години с отбора редовно беше сред титулярите. В началото на 2024 година той скъса предни кръстни връзки на коляното, които го извадиха от игра за близо година, а оттогава не е участвал в повече от два поредни мача. Първият мач за сезона на Щутгарт в Бундеслигата е на 28 август, когато отборът, воден от Себастиан Хьонес, ще гостува на шампиона Байерн Мюнхен.

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Снимки: Gettyimages

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