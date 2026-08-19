Щутгарт продаде сръбски нападател на Брага

Брага привлече в редиците си нападателя на Щутгарт Йован Милошевич. От португалския клуб официално обявиха трансфера на 21-годишния футболист.

Двете страни подписаха договор, който ще е в сила до 2031 година. В контракта е заложена и откупна клауза на стойност 60 милиона евро.

Според информация на журналиста Бен Джейкъбс, сумата по сделката възлиза на около 8 милиона евро.

През сезон 2025/26 Милошевич изигра 13 мача за Вердер (Бремен) в Бундеслигата, в които отбеляза 3 гола и направи 1 асистенция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google