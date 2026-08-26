Вратарят на ОФИ: Знаем колко е опасно да се опитваш да пазиш резултат

Вратарят на ОФИ Крит Никос Христогеоргос говори преди реванша срещу ЦСКА в плейофите на Лига Европа, като подчерта, че неговият отбор ще се бори за победата. Решителният сблъсък на стадион "Васил Левски" е утре (четвъртък) от 21:00 часа, като гърците имат преднина от първия мач след победата с 3:0.

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"Най-силното чувство е нетърпението. Това, което изживяваме, е нещо огромно и всички нямаме търпение да го изпитаме и да изиграем такъв мач. Опитвам се да подхождам към всеки двубой по един и същи начин. Правя го, за да не си оказвам допълнителен натиск, като се стремя към най-доброто, независимо от съперника.

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Не обсъждаме резултата. Всички знаем, че постигнахме добър резултат в първия мач. Ние ще излезем да играем, за да спечелим и да дадем най-доброто от себе си. Всички във футбола знаем колко е опасно да се опитваш да пазиш резултат.

Единственото, което можем да направим за нашите привърженици, е да им благодарим, че за пореден път ще изминат толкова много километри. Ще се постараем да направим най-доброто, за да се класираме", каза Христогеоргос.

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Снимки: Imago