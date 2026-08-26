Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Левият бек Анжело Мартино взе участие в последното занимание на ЦСКА преди утрешния важен реванш срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Аржентинецът тренира наравно със своите съотборници на клубната база в Панчарево малко повече от 24 часа преди сблъсъка.

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Припомняме, че Мартино получи контузия по време на двубоя със Септември (София) на 9 август и пропусна следващите три мача на "армейците". Жан-Филип Гбамен и Джеймс Ето'о, които имаха леки травми след първия двубой с Крит, също ще бъдат на разположение на Христо Янев.

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"Червените" загубиха първата среща с 0:3, но надеждата на феновете е, че любимият им отбор ще успее да сътвори чудо и да се класира за основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Аут ще бъдат наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

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Снимки: Startphoto