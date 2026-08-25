Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 13212
  • 40

Наставникът на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша с ОФИ (Крит), разбра Sportal.bg. Двама от най-добрите играчи на “червените” - Джеймс Ето’о и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Крит, почти сигурно ще са готови за четвъртък.

Халфът, който се отличи с две брилянтни подавания към Годой и Питас в първия мач с гърците, напусна терена в 56-ата минута след ритник в глезена. Гбамен пък завърши двубоя куцукайки и не напусна преждевременно игра, само защото ЦСКА нямаше право да извърши смяна.

Въпреки болежките двамата вече тренират наравно със своите съотборници и почти сигурно ще са на разположение за двубоя в четвъртък, а Янев трябва да прецени дали да ги използва от първата минута. В него “червените” ще се опитат да наваксват изоставане от три попадения след тежкото поражение с 0:3 в Крит.

Аут за двубоя са наказаните Сенси и Брахими.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

  • 25 авг 2026 | 10:40
  • 19480
  • 60
Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

  • 25 авг 2026 | 10:12
  • 3880
  • 3
Груич тръгна с Левски

Груич тръгна с Левски

  • 25 авг 2026 | 10:08
  • 7233
  • 3
Левски потегли към Атина

Левски потегли към Атина

  • 25 авг 2026 | 10:00
  • 8308
  • 6
Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

  • 25 авг 2026 | 09:59
  • 10362
  • 47
Кокала и Гиби с Левски в Гърция

Кокала и Гиби с Левски в Гърция

  • 25 авг 2026 | 09:43
  • 4143
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 13:29
  • 21525
  • 53
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 6862
  • 9
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 4315
  • 10
Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

  • 25 авг 2026 | 10:40
  • 19480
  • 60
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 19492
  • 5