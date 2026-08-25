Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Наставникът на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша с ОФИ (Крит), разбра Sportal.bg. Двама от най-добрите играчи на “червените” - Джеймс Ето’о и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Крит, почти сигурно ще са готови за четвъртък.

Халфът, който се отличи с две брилянтни подавания към Годой и Питас в първия мач с гърците, напусна терена в 56-ата минута след ритник в глезена. Гбамен пък завърши двубоя куцукайки и не напусна преждевременно игра, само защото ЦСКА нямаше право да извърши смяна.

Въпреки болежките двамата вече тренират наравно със своите съотборници и почти сигурно ще са на разположение за двубоя в четвъртък, а Янев трябва да прецени дали да ги използва от първата минута. В него “червените” ще се опитат да наваксват изоставане от три попадения след тежкото поражение с 0:3 в Крит.

Аут за двубоя са наказаните Сенси и Брахими.

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