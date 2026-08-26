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Годой: Трябва да защитим фланелката на ЦСКА

  • 26 авг 2026 | 12:16
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Нападателят на ЦСКАЛеандро Годой сподели пред медиите, че тимът е готов да даде всичко от себе си, за да елиминира ОФИ Крит в плейофа за влизане в основата фаза на Лига Европа. В първия мач „червените“ загубиха с 0:3 в Гърция.

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"Отборът е много концентриран. Целта е ясна и работихме през цялата седмица. Изобщо не сме доволни от резултата в първия мач. Имахме доста сериозно количество възможности за гол, но не успяхме да отбележим. Трябва да защитим фланелката на ЦСКА. Утре ще е една голяма битка. Ако правим нещата така, както трябва, ще постигнем крайната цел.
В предишния кръг направихме решителна крачка да си подсигурим мачове в Европа до края на годината. Нашата амбиция е да останем в Лига Европа и утре ще даде всичко от себе си да постигнем тази цел. Без да подценявам мачовете от първенството, започнахме да свикваме с този ритъм. Мачовете от вътрешното първенство и тези от Европа са с еднаква важност за нас. Подхождаме напълно сериозно".

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