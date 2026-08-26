Треньорът на ОФИ Крит: 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис подчерта преди сблъсъка срещу ЦСКА, че целта пред отбора му е единствено класирането напред. Утре двата тима се изправят един срещу друг на стадион "Васил Левски" в плейофен мач реванш от Лига Европа.

Гърците имат сериозен аванс за класиране след победата с 3:0 в първия мач на стадион "Панкритио". Те ще се опитат да защитят този резултат, за да влязат за първи път в историята си в основната фаза на турнира.

Още една добра новина за ЦСКА преди важния реванш срещу ОФИ Крит

Ето какво сподели той в детайли:

За преднината от 3:0 от първия мач: "Не обсъждаме резултата, всички знаем, че беше добър за нас в първата среща. Ние ще излезем да играем мач, да го спечелим, да дадем най-доброто от себе си. Всички във футбола знаем колко е опасно да се опитваш да пазиш резултат."

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Какво очаква и какво не иска да види от ОФИ срещу ЦСКА: "Със сигурност искам да видя отново един компактен и организиран отбор, срещу който съперникът трудно създава положения. От друга страна, не бих искал да видя отбор, който оставя пространства на противника и му позволява да използва силните си страни. И в Крит имахме трудни моменти, така че трябва да подобрим играта си в защита, като започнем от нападателите, за да не даваме на съперника възможности да създава голови ситуации."

Как се променя манталитетът на ОФИ след резултат като 3:0: "Мачът започва от 0:0. Ако приемем, че резултатът 3:0 ни дава предимство, то е само в това, че ще се чувстваме по-сигурни. Дошли сме тук, за да се класираме, а това ще се реши на терена. Всички ние - футболисти и треньорски щаб, сме дошли да победим, защото ако искаме да изградим манталитет на победители, това се случва, като печелим такива мачове или поне сме много конкурентоспособни. Трябва да създадем много проблеми на съперника - отбор, който утре със сигурност ще играе по-различно, ще пресира много и ще ни затрудни. Надявам се Никос да не се превръща в герой. Но както казах, да, 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране."

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Какво очаква от ЦСКА: "ЦСКА променя схемата си в българското първенство и в Европа, където играе с 3-5-2, което за мен е много офанзивна система. Така че сме подготвени за всякакъв тактически план. Това, което ме радва да виждам в моите играчи, е, че имат способността да се адаптират по време на мач. Със сигурност очакваме много преса и агресивна игра от съперника, може би и с много риск, защото те гонят резултат от 3:0. Ние трябва да сме готови за ситуацията, която ще заварим на терена."

Как си представя мача в София: "Това, което искам да кажа, е, че за 8-9 месеца работа с момчетата, ние придобихме игрова идентичност. Научили сме се да играем по един и същи начин, независимо от съперника. Нашата идентичност и идеи не се променят. Стратегията за даден мач може да е различна – да не даваш пространства, да даваш пространства, да пресираш по-високо, но ние сме изградили отбор с манталитет, който всички да разпознават като стила на ОФИ. Играем със собствен стил, печелим със собствен стил, а когато нещата не вървят добре, защото има и лоши дни и лоши резултати, просто гледаме какво трябва да коригираме за следващия мач."

Годой: Трябва да защитим фланелката на ЦСКА

За натоварената програма на ОФИ: "Значимостта на този мач е огромна, бих казал, че е исторически за ОФИ. В никакъв случай в момента не можем да мислим за нищо друго освен за класиране. Затова ще се опитаме да излезем със състав и с такова управление на мача, които могат да ни донесат победа. Едва след края на двубоя ще мислим за следващите мачове, които също са трудни и важни."

Дали се притеснява, че резултатът от първия мач може да повлияе на психиката на играчите: "Когато имаш такъв резултат в своя полза, трябва да мислиш, че започваш от 0:0. За нас това е отправната точка - как от това 0:0 можем да стигнем до класиране. Същевременно, това, което казвам на играчите и е много важно, е, че когато направиш грешка, грешен пас, може да сбъркаш и да допуснеш гол, но грешката не се поправя, а трябва да бъде забравена. Защото ако започнеш да мислиш за негативната емоция, тя може да те стресира.“

В Гърция явно отписаха ЦСКА и се притесниха: Ще успее ли ОФИ да се бори на два фронта

"Грешки могат да се случат и голове могат да бъдат допуснати, но това не бива да разклаща нашето самочувствие, нито способността ни да бъдем конкурентоспособни, да играем футбол и да покажем характера, който е нужен в мач като утрешния."

Относно изграждането на манталитет в ОФИ чрез подобни мачове: "Това, което е много важно, след като започнахме сезона с положителни резултати, е да продължим със същия ритъм и същата решителност. Всяка победа и всеки мач, всяко класиране, което постигаме, променя манталитета на нашия отбор и на нашите играчи. Със сигурност ги изпълва със самочувствие, но и с голяма отговорност, както всички нас. Тук трябва да покажем същата сериозност, същата концентрация и уважение към това, което правим. За мен е важно, както започнахме добре годината, така добре да продължим и така добре да я завършим."

За посланието му към феновете на ОФИ: "Какво да кажа за феновете, те всеки път ни изненадват, независимо дали са 500, 1000 или 15 хиляди, дали са тук, у дома си или в кафенето и ни гледат. Усещаме тяхната любов, черпим увереност и се опитваме да им се отблагодарим с хубаво чувство и добра игра. Нашата любов."

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago