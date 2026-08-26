Ливърпул започна преговори за ново крило от Премиър лийг

Ливърпул е започнал преговори с Кристъл Палас за евентуалния трансфер на Исмаила Сар. Според Фабрицио Романо мърсисайдци вече са предложили 50 милиона паунда за 28-годишното крило от Сенегал. Самият играч иска трансфер на “Анфийлд”. Към него интерес проявяваше и Галатасарай, но Кристъл Палас отхвърли две оферти от турския гранд.

Сар явно е сред алтернативните варианти към които Ливърпул се е насочил, след като клубът прекрати преговорите за Янкуба Минте. “Червените” отправиха две оферти - съответно за 50 и 60 милиона паунда, които бяха отхвърлени от “чайките”. Твърдеше се, че клубът от южния бряг иска 70 милиона за гамбиеца, който освен това е контузен и се очаква да пропусне следващите 2-3 месеца. При вчерашните разговори обаче от Брайтън са информирали Ливърпул, че цената всъщност е 80 милиона паунда. Мърсисайдци не са склонни да платят тази сума, което е сложило край на преговорите.

Брайтън вдигна още цената на Минте, Ливърпул се насочва към други варианти

Исмаила Сар направи много силен минал сезон, в който изигра 45 мача във всички турнири и отбеляза 21 гола. Той записа и изключително силно представяне за националния отбор на Сенегал на Световното първенство, като отбеляза четири гола и направи една асистенция в четири мача.

🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool open talks to sign Ismaila Sarr as new winger! 🔴🇸🇳



Move follows Minteh deal called off due to Brighton requests.#LFC sent a proposal worth around £50m for Senegal winger who’s keen on move.



Crystal Palace already rejected two bids from Galatasaray. pic.twitter.com/zQm40sXo8n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google