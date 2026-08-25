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Решаващ ден в преговорите между Ливърпул и ПСЖ за Баркола

  • 25 авг 2026 | 19:52
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Ливърпул и Пари Сен Жермен водят в момента ключови разговори, чрез които да изяснят окончателните си позиции за цената на Брадли Баркола, твърди Дейвид Орнстийн. Както е известно, френският национал е основната трансферна цел на мърсисайдци, а самият играч също иска да продължи кариерата си на “Анфийлд”. Двата клуба от доста време водят комуникация, но парижани искаха 145 милиона паунда за крилото, докато Ливърпул бе склонен на сделка за около 100 милиона лири.

От няколко дни обаче се говори, че парижани вече са намалили изискванията си и клубовете са сближили позициите си, така че всеки момент се очаква официалното предложение от Ливърпул. Вероятно това ще се случи след днешните разговори, които Орнстийн определя като “ключови”.

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Има очаквания, че ПСЖ и Ливърпул ще срещнат някъде по средата и могат да сключат сделка в размер на около 120 милиона паунда.

Баркола записа 49 мача за френския отбор миналия сезон, като допринесе с 13 гола и седем асистенции, изигравайки важна роля в защитата на титлата в Лига 1 и Шампионската лига. Той играе предимно на лявото крило, но може да действа и на противоположния фланг, което го прави особено ценен за мърисайдци, които по принцип имат за цел да привлекат две крила до затварянето на летния прозорец.

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