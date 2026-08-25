Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул не се отказва от Минте, въпреки че той може да пропусне до три месеца

Ливърпул не се отказва от Минте, въпреки че той може да пропусне до три месеца

  • 25 авг 2026 | 15:31
  • 2703
  • 2
Ливърпул не се отказва от Минте, въпреки че той може да пропусне до три месеца

Ливърпул не се отказал от идеята да привлече крилото на Брайтън Янкуба Минте и преговорите между двата клуба продължават. Според Флориан Плетенберг 22-годишния футболист може да пропусне още 2-3 месеца заради контузията, която има в момента. Това обаче няма да откаже мърсисайдци, които са спрели на него за позицията на дясното крило, тъй като профилът му е много подобен на Мохамед Салах.

Брайтън вече отказа две оферти от Ливърпул за гамбиеца, като те бяха съответно за 50 и 60 милиона паунда. “Чайките” оценяват играча на 70 милиона, но според Бен Джейкъбс най-вероятно мърсисайдци ще предложат 65 милиона, което ще бъде последната им оферта. Ако тя не бъде приета, Ливърпул има и други варианти, като един от тях е Ибрахим Мбайе, но дните до края на летния прозорец остават твърде малко.

Очакванията са Ливърпул всеки момент да оправи и така оферта към ПСЖ за Брадли Баркола, която да бъде приета от парижани. Двата клуба водят непрекъсната комуникация и според повечето източници вече са сближили позициите си относно цената на френския национал. Предполага се, че сделката ще бъде за около 120 милиона паунда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

  • 25 авг 2026 | 16:38
  • 293
  • 0
Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

  • 25 авг 2026 | 16:34
  • 308
  • 0
Мюлер и Хумелс станаха шефове на български национал

Мюлер и Хумелс станаха шефове на български национал

  • 25 авг 2026 | 16:22
  • 608
  • 2
Касадо поема към Премиър лийг?

Касадо поема към Премиър лийг?

  • 25 авг 2026 | 15:57
  • 1474
  • 0
В Байерн заложиха на сигурно относно Мусиала

В Байерн заложиха на сигурно относно Мусиала

  • 25 авг 2026 | 15:48
  • 668
  • 2
Милан на Аморим вече играе в стила и традицията на клуба, доволен е Капело

Милан на Аморим вече играе в стила и традицията на клуба, доволен е Капело

  • 25 авг 2026 | 15:04
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 43832
  • 119
Марко Николич говори преди битката с Левски

Марко Николич говори преди битката с Левски

  • 25 авг 2026 | 16:59
  • 2130
  • 1
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 29769
  • 87
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 23860
  • 51
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 19286
  • 89
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 23198
  • 7