От Ливърпул обясниха защо през този сезон няма как да приемат Реал Мадрид на "Анфийлд" в ШЛ

Ден преди жребия за груповата фаза на Шампионската лига, от Ливърпул излязоха с любопитна информация за феновете на отбора, като изпревариха събитията. От английския клуб обясниха, че ако жребият срещне отново "червените" срещу Реал Мадрид, то двубоят ще се играе със сигурност в испанската столица. Това се дължи на факта, че УЕФА въведе правило, че мач между два отбора не може да се играе три поредни години на един и същ стадион.

Ливърпул вече посрещна Реал у дома през 2024 година (2:0) и през миналия сезон (1:0), така че параграф 16.03 от правилника на Шампионската лига гласи.

"Нито един мач между същите отбори не може да се повтори в същия турнир и със същия домакин три поредни сезона".

Нищо не пречи на още един сблъсък между двата тима, но отсега се знае, че Ливърпул не може да бъде домакин в него. Така че при подобен жребий Реал Мадрид ще бъде облагодетелстван от това правило.

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Снимки: Gettyimages