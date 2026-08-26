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  3. Брайтън вдигна още цената на Минте, Ливърпул се насочва към други варианти

Брайтън вдигна още цената на Минте, Ливърпул се насочва към други варианти

  • 26 авг 2026 | 09:35
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Преговорите между Ливърпул и Брайтън за Янкуба Минте са замразени и мърсисайдци ще се насочат към алтернативни варианти в оставащите дни от летния трансферен прозорец. “Червените” отправиха две оферти - съответно за 50 и 60 милиона паунда, които бяха отхвърлени от “чайките”. Твърдеше се, че клубът от южния бряг иска 70 милиона за гамбиеца, който освен това е контузен и се очаква да пропусне следващите 2-3 месеца.

Според журналиста Бен Джейкъбс във вчерашните разговори между двата клуба от Брайтън са информирали Ливърпул, че цената всъщност е 80 милиона паунда. Мърсисайдци не са склонни да платят тази сума и не се очаква да отправят нова оферта, като в оставащите дни до края на прозореца ще се насочат към други варианти за десния фланг на нападението.

Ибрахим Мбайе продължава да бъде актуален вариант, паралелно с неговия съотборник в ПСЖ Брадли Баркола, чийто трансфер на “Анфийлд” изглежда доста по-сигурен. Говори се, че Педро Нето също е потенциална цел, макар че Челси оценява португалеца на около 100 милиона паунда.

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