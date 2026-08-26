Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

Влезлият в конфликт с клуба и феновете Хулиан Алварес не тренира днес с тима на Атлетико Мадрид. Нападателят не беше забелязан на игрището на сутрешното занимание и това веднага доведе до спекулации. Според информация на “Ел Чирингито” обаче причината е, че аржентинецът се оплаква от стомашни болки.

‼️ Julián Alvarez no entrena porque está indispuesto.



👉 Cuti Romero y Lookman realizan trabajo individualizado.



📹 @inakivdl pic.twitter.com/zAAni2hjkK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2026

Както е известно, световният шампион иска да премине в Барселона, но ръководството не го пуска там. Привържениците вече се обърнаха срещу него и го освиркаха в мача на “Метрополитано” срещу Виляреал преди дни. Все пак Алварес записа минути в срещата от Ла Лига, тъй като наставникът Диего Симеоне е решен да разчита на него.

Единствената хубава новина за Алварес е, че скоро Атлети няма да е домакин в първенството, което ще му спести фенския гняв в този размер. На отбора предстоят три поредни гостувания в Ла Лига, започващи с това на Севиля в събота.

Пазарът затваря на 1 септември.

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