Манчестър Юнайтед все по-близо до защитник на Барселона

Алехандро Балде е все по-близо до изхода на Барселона. Левият краен бранител загуби позиции в йерархията на отбора, като дори Чави Еспарт вече е предпочитан пред него. Според информация на „Марка“ Манчестър Юнайтед остава основен кандидат за подписа му. Споменава се дори цена от порядъка на 35 млн. евро.

Журналистът Алфредо Педула обаче уточнява, че „червените дяволи“ са изключили възможността за постоянен трансфер и сега предпочитат да вземат играча под наем. Макар че Барселона се стреми към продажба, напредналото време на трансферния прозорец може да принуди каталунците да приемат и сделка за наем.

22-годишният Балде е в Барса от над десетилетие. Той дебютира с първия състав на каталунците през 2021 година.

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