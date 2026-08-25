Всичко е договорено, новият вратар на Барселона пристига днес

Всичко около трансфера на Доминик Ливакович в Барселона вече е договорено и вратарят е очакван по-късно днес в каталунската столица, съобщи “Спорт”. Националът на Хърватия пристига от Фенербахче срещу 2 млн. евро, а още толкова са залегнали в контракта като под формата на бонуси.

31-годишният Ливакович идва за резерва на титуляр Жоан Гарсия. Все още обаче не е ясно дали стражът ще бъде част от тима през новия сезон, или ще бъде пратен някъде под наем и ще трупа практика до следващото лято, когато изтече договорът на сегашната първа резерва Войчех Шчесни.



Хърватинът ще кацне в Барселона в 17:30 часа местно време. Утре той ще премине задължителните медицински прегледи в спортния комплекс „Сиутат Еспортива Жоан Гампер“. След като тази процедура бъде завършена, той ще може да продължи с финалните стъпки по трансфера си.

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