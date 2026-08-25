Във Формула Е не се отказват от старт на новия сезон в Джеда през декември

Докато бъдещето на състезанията от Формула 1 и MotoGP в Близкия изток остава несигурно, от Формула Е заявяват, че за момента първият кръг от новия сезон на световния шампионат в Джеда не е засегнат.

Войната, в която участват САЩ, Израел и Иран, наруши веригите за доставки, повиши цените на петрола и усложни международните пътувания, като всички международни моторспорт шампионати бяха засегнати по различни начини.

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Формула Е успя да избегне сериозни сътресения по време на наскоро приключилия сезон 2025-26, като кръгът в Саудитска Арабия се проведе безопасно в средата на февруари, преди избухването на войната в региона.

Предстоящата кампания 2026-27 обаче трябва да започне на пистата „Джеда Корниш“ на 18 декември, което повдига въпроси относно старта на ерата на автомобилите от Поколение 4.

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Формула 1 вече трябваше да отмени планираното си събитие на същата писта през април, докато Световният шампионат за издръжливост също замени своите събития в Близкия изток – в Катар и Бахрейн, които трябваше да се проведат съответно през октомври и ноември.

Към момента обаче от Формула Е очакват откриващият кръг в Джеда да се проведе по график. Те са окуражени от редовните доклади, които получават от местните власти, както и от международни организации, следящи ситуацията.

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„Напълно сме убедени, че състезанието в Джеда може да се проведе и ще се проведе“, заяви пред motorsport.com главният директор на шампионата на Формула Е Алберто Лонго.

„Срещаме се редовно с властите в страната и в град Джеда. Те са запалени по Формула Е. Това е девета поредна година, в която ще се състезаваме там.“

„Очевидно сме наясно с конфликта. Имаме план „Б“ в случай на нужда. Но мога да потвърдя тук, че ако състезанието трябваше да се проведе в следващите няколко седмици, то щеше да се състои.“

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„Това не е така, защото Формула Е го казва. А защото властите и местните власти ни уверяват, че е напълно безопасно да се състезаваме там.“

„И не само това, но ние се консултираме и с три различни световни организации: една в САЩ, една във Великобритания и една в Европа. Получаваме седмичен доклад от тях за ситуацията в страната и дали рискът от пътуване до Джеда е нисък, умерен или е „забранено“.“

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„В момента и трите организации ни казват, че рискът е нисък до умерен. Така че, определено в този случай, и разбира се, като се вслушваме в нашите партньори – местни партньори и всички в общината – бихме отишли, ако състезанието трябваше да се проведе следващата седмица.“

Лонго призна, че ситуацията в Близкия изток е динамична, разкривайки, че Формула Е има резервен план, ако пътуването до региона стане опасно за шампионата.

„Какво ще се случи през декември? Това не знаем. Нямаме кристална топка - каза той. - Но определено имаме всичко налице, всички процеси са задействани. Всеки, всеки един директор на отбор, всеки един производител знае каква е стратегията. Всеки знае какъв може да бъде план „Б“, ако е необходимо.“

„Но днес не смятаме, че ще се наложи да отлагаме състезанието или да правим каквото и да било. Просто ще спазим датата 18 декември за старта на новата ера във Формула Е.“

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Събитието в Джеда се очаква да бъде знаков момент за Формула Е, отбелязвайки дебюта на болида Ген4, който е способен да произвежда 800 к.с. и да надмине машина от Формула 2 на обикновена писта.

Ако Формула Е в крайна сметка реши да не се състезава в Джеда през декември, събитието в Мексико на 16 януари ще даде началото на новата ера в сериите.

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Снимки: Imago