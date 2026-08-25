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Мич Еванс повежда атаката на Опел във Формула Е

  • 25 авг 2026 | 12:57
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Мич Еванс повежда атаката на Опел във Формула Е

Новозеландецът Мич Еванс подписа дългогодишен договор с Опел и ще кара за германската марка от първия сезон на новата ера с идването на автомобилите от Поколение 4 във Формула Е. Другият пилот на тима ще е новакът Тео Пуршер.

Трансферът на Еванс в германския производител след десет години в Ягуар беше една от най-зле пазените тайни по време на наскоро завършилия сезон, но вече може да бъде официално потвърден.

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Евънс се присъединява към Опел, след като за пореден път се размина с титлата при пилотите във Формула Е. Негов съотборник ще бъде пилот, който беше на прага на Формула 1, след като спечели титлата във Формула 2 през 2023 г.

Шефът на отбора Йорг Шрот неколкократно беше изтъквал, че 32-годишният състезател е бил начело в списъка им за опитен пилот и очаква той да поведе тима.

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„Осигурихме си мечтания отбор - заяви Шрот. - Мич Еванс беше предпочитаният кандидат за нашия отбор от самото начало. Неговото привличане за пореден път подчертава сериозността на целия проект. Вече се срещнахме с Мич на и извън пистата. Освен безспорните му изключителни спортни качества, той се вписва перфектно в нашия отбор и като личност. След толкова много години с друг производител, той целенасочено търсеше ново предизвикателство. Сега семейството на Опел и Мич правят тази следваща стъпка заедно. С това изпращаме ясно послание: присъединяваме се към световния шампионат, за да се борим за челните позиции.“

Еванс потвърди на представянето във Виена, че вече е тествал състезателния автомобил от Поколение 4 на отбора и го описа като „чудовище“.

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„Горд съм, че съм заводски пилот на Опел и част от тази нова глава във Формула Е - каза Еванс. - Страхотно е, че най-накрая можем да официализираме тази стъпка. След десет години с един производител, за мен беше време да поема ново предизвикателство. Преходът към автомобилите от Поколение 4 представлява идеалният момент да започна нещо ново. Веднага усетих колко много енергия и страст влага Опел в проекта си за Формула Е. Отборът не влиза в шампионата просто за да се състезава: Опел е тук, за да побеждава, а това е точно това, към което се стремя и аз.“

„Световната титла очевидно остава голямата цел за мен, в това отношение все още имам несвършена работа във Формула Е - добави Мич. - Точно затова преминаването в Опел е правилното ново предизвикателство за мен. Искам да допринеса с опита си от десет години във Формула Е и да изиграя силна роля в световния шампионат заедно с Опел и Тео.“

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