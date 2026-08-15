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Защо Себастиен Буеми напуска Формула Е след 12 сезона

  • 15 авг 2026 | 16:11
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Защо Себастиен Буеми напуска Формула Е след 12 сезона

Себастиен Буеми обясни, че разширените календари на Формула Е и Световния шампионат за издръжливост (WEC) ще направят невъзможно за него да продължи да се състезава и в двата шампионата през 2027 година.

Преди финалния кръг за сезона в Лондон този уикенд, отборът на Енвижън обяви, че Буеми ще напусне Формула Е като пилот в края на кампанията. Вместо това той ще заеме консултантска и развойна роля в тима.

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Буеми е един от оригиналните пилоти във Формула Е още от първия сезон, като през цялото време съчетаваше ангажиментите си в изцяло електрическия шампионат с участието си в WEC. От следващата година обаче той ще се фокусира изцяло върху задълженията си към Тойота в състезанията за издръжливост. Това се случва въпреки че Формула Е промени датата на еПри на Монако, за да елиминира едно от двете застъпвания между сериите.

Буеми заяви, че решението е продиктувано от увеличените ангажименти, които се изискват във Формула Е с навлизането на ерата на болидите от четвърто поколение (Gen4), както и от по-големия, но по-сгъстен график от 13 състезателни уикенда. WEC също добавя девети кръг догодина, което създава изключително натоварено лято.

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„Хората са склонни да забравят, но догодина шампионатът ще приключи около месец по-рано. WEC ще има допълнително състезание [на „Силвърстоун“] в същия период, а Формула Е ще има две допълнителни надпревари. Не е невъзможно да се направи. Предполагам, че за пилотите на Стелантис, които някак ще го направят догодина, е по-лесно, защото работодателят е един и същ, марката е същата. Но за някой като мен, който се състезава в напълно различна категория с различни марки, щеше да бъде изключително трудно.

„Не мисля, че щеше да е невъзможно, но, да кажем, ако бяхме в четвъртата година на Gen3, някак щеше да е по-лесно. Но сега, с навлизането на Gen4, са планирани много повече тестови дни, дори и за клиентски отбор. В крайна сметка искаш да си сигурен, че ако се състезаваш, го правиш на високо ниво и с добра подготовка. Залогът е голям. Стигнахме до заключението, че да го направя щеше да е много, много трудно.

„В крайна сметка това е съвместно решение, въпреки че аз чувствам, че можех да се справя. Обсъждахме го през последните четири години, но основно през последните няколко месеца го разгледахме в детайли. Очевидно решението беше водено и от отбора. Прекарахме известно време в анализи как е възможно да се прави подготовка на симулатор и някак е много трудно за един пилот просто да се откаже и да спре. Но трябва да кажа, че като погледна цялата картина, имам семейство, имам три деца. В един момент искам да се състезавам, но нещата трябва да се правят по правилния начин“, заяви Буеми пред медиите в Лондон.

Буеми се състезава за Тойота в WEC от 2013, като настоящият му договор дава приоритет на японския производител пред ангажиментите му с Енвижън във Формула Е. Отделно швейцарецът работи и като симулаторен пилот за Ред Бул във Формула 1, което изисква от него да прави няколко посещения във фабриката на отбора в Милтън Кийнс.

Запитан дали Тойота или Ред Бул са изиграли роля в решението му да напусне Формула Е, шампионът от сезон 2015-16 отговори: „Тойота, по някакъв начин да, защото очевидно подписах договор с приоритет с тях миналата година, така че в един момент да, те имаха [роля]. Приоритетите в договорите ми се променяха доста през годините – от пълен приоритет за WEC към по-малък приоритет и повече към Формула Е, и после отново към Тойота. В крайна сметка приоритетът към WEC затвори вратата.“

Графикът на Формула Е за сезон 2026-27 включва само едно застъпване с календара на WEC за 2027, като еПри на Шанхай е насрочено за същия уикенд като „6-те часа на Сао Пауло“. Първоначалният календар включваше две събития в конфликт, но Формула Е премести състезанието в Монако с две седмици по-рано, за да гарантира, че пилотите могат да се състезават както в Княжеството, така и на „Спа“ в WEC.

„Когато премахнаха застъпването, това очевидно направи нещата много по-лесни, но в крайна сметка мисля, че ставаше въпрос повече за натоварването и факта, че щеше да е трудно... дори планирането на тестов ден за отбора с мен щеше да е почти невъзможно; щяхме да трябва да намираме дни, в които съм свободен“, завърши Буеми.

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Снимки: Imago

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