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Инфарктен финал в Лондон и втора титла във Формула Е за Паскал Верлайн

  • 16 авг 2026 | 18:05
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Инфарктен финал в Лондон и втора титла във Формула Е за Паскал Верлайн

Паскал Верлайн спечели за втори път в своята кариера световната титла във Формула Е след един инфарктен финал на 12-ия сезон в историята на изцяло електрическия шампионат.

Германският пилот на Порше стартира втората надпревара в Лондон от третата позиция на стартовата, докато неговият основен конкурент в битката за титлата Джейк Денис потегли едва 16-ти. Така шансовете на британеца, който започна състезанието с пасив от пет точки, да се пребори за короната изглеждаха минимални още преди старта.

Въпреки това състезателят на Андрети направи много силно каране и постепенно започна да си пробива път напред през колоната. В същото време Верлайн, който спечели първото състезание в британската столица в събота, започна да изостава. Така по-малко от десет тура преди финала на дистанцията от 35 обиколки Денис се озова пред Верлайн на пистата и имаше реален шанс той да стане двукратен шампион.

В 31-та обиколка обаче се стигна до контакт между двамата съперници за титлата и Джоел Ериксон, който практически реши изхода от шампионата. След този контакт, който беше по-скоро по вина на Верлайн, Денис се оказа в стената и трябваше да направи спиране в бокса за сменя на спукана гума, докато Верлайн продължи само с поражения по предното крило.

В крайна сметка Верлайн пресече финалната линия на 15-то място, докато след стопа си Денис завърши 18-ти във финалната надпревара за сезон 2025/26 във Формула Е. Аутсайдеърт в битката за титлата Мич Евънс, който се нуждаеше само и единствено от победа, за да има шанс да победи Верлайн и Денис, финишира четвърти.

Така титлата стана притежание на Верлайн, който става едва вторият двукратен шампион в историята на Формула Е след Жан-Ерик Верн, който спечели през 2017/18 и 2018/19. Предишния триумф на Верлайн дойде в края на сезон 2023/24, отново с Порше.

Иначе победата днес стана Тейлър Барнард, който стана най-младия победител във Формула Е в последното състезание за отбора на DS в изцяло електрическия шампионат. Съотборниците в Махиндра Ник де Врийс и Едоардо Мортата, които стартираха първи и втори, завършиха втори и трети пред Еванс, Себастиен Буеми, Ник Касиди, Верн, Пепе Марти, миналогодишния шампион Оливър Роуланд и Норман Нато, които оформиха зоната на точките.

В крайното класиране Верлайн печели титлата с актив от 169 точки и аванс от 5 пред Денис. След четвъртото си място днес Еванс завършва на трети със 160 пункта. С победата си в Лондон Барнард се изкачва с цели пет позиции напред в генералното класиране и завършва шампионата 11-ти с 68 точки на своята сметка.

Следващият сезон във Формула Е трябва да започне с две състезания в Джеда на 18 и 19 декември. Той ще отбележи и дебюта на четвъртото поколение автомобили в историята на шампионата.

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Снимки: Imago

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