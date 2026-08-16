Инфарктен финал в Лондон и втора титла във Формула Е за Паскал Верлайн

Паскал Верлайн спечели за втори път в своята кариера световната титла във Формула Е след един инфарктен финал на 12-ия сезон в историята на изцяло електрическия шампионат.

PASCAL WEHRLEIN. 2025/26 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The German wins the 2025/26 ABB FIA Formula E Drivers’ World Championship title in London 🙌@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/kK2jOTm9ZV — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Германският пилот на Порше стартира втората надпревара в Лондон от третата позиция на стартовата, докато неговият основен конкурент в битката за титлата Джейк Денис потегли едва 16-ти. Така шансовете на британеца, който започна състезанието с пасив от пет точки, да се пребори за короната изглеждаха минимални още преди старта.

Въпреки това състезателят на Андрети направи много силно каране и постепенно започна да си пробива път напред през колоната. В същото време Верлайн, който спечели първото състезание в британската столица в събота, започна да изостава. Така по-малко от десет тура преди финала на дистанцията от 35 обиколки Денис се озова пред Верлайн на пистата и имаше реален шанс той да стане двукратен шампион.

В 31-та обиколка обаче се стигна до контакт между двамата съперници за титлата и Джоел Ериксон, който практически реши изхода от шампионата. След този контакт, който беше по-скоро по вина на Верлайн, Денис се оказа в стената и трябваше да направи спиране в бокса за сменя на спукана гума, докато Верлайн продължи само с поражения по предното крило.

Eriksson with a spin and collects Wehrlein and Dennis in the process! 😮



Both WEH and DEN have been able to get going again, but ERI retires. @Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/4G9BTHr4Lf — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

В крайна сметка Верлайн пресече финалната линия на 15-то място, докато след стопа си Денис завърши 18-ти във финалната надпревара за сезон 2025/26 във Формула Е. Аутсайдеърт в битката за титлата Мич Евънс, който се нуждаеше само и единствено от победа, за да има шанс да победи Верлайн и Денис, финишира четвърти.

FIRST TIME WINNER IN FORMULA E 🤩@taylorbarnard01 claims his first victory on home soil! 👏@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/fq9TsLojmO — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Така титлата стана притежание на Верлайн, който става едва вторият двукратен шампион в историята на Формула Е след Жан-Ерик Верн, който спечели през 2017/18 и 2018/19. Предишния триумф на Верлайн дойде в края на сезон 2023/24, отново с Порше.

WORLD CHAMPION! TWICE!! 🏆🌍

Pascal does it again – FIA Formula E World Champion for the second time! Huge congrats! 🙌



And what a farewell: 6️⃣th World Championship title for the Porsche 99X Electric in its final race⚡️🦾 pic.twitter.com/pMSUim38Vc — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) August 16, 2026

Иначе победата днес стана Тейлър Барнард, който стана най-младия победител във Формула Е в последното състезание за отбора на DS в изцяло електрическия шампионат. Съотборниците в Махиндра Ник де Врийс и Едоардо Мортата, които стартираха първи и втори, завършиха втори и трети пред Еванс, Себастиен Буеми, Ник Касиди, Верн, Пепе Марти, миналогодишния шампион Оливър Роуланд и Норман Нато, които оформиха зоната на точките.

В крайното класиране Верлайн печели титлата с актив от 169 точки и аванс от 5 пред Денис. След четвъртото си място днес Еванс завършва на трети със 160 пункта. С победата си в Лондон Барнард се изкачва с цели пет позиции напред в генералното класиране и завършва шампионата 11-ти с 68 точки на своята сметка.

Следващият сезон във Формула Е трябва да започне с две състезания в Джеда на 18 и 19 декември. Той ще отбележи и дебюта на четвъртото поколение автомобили в историята на шампионата.

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Снимки: Imago